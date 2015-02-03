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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 21:57 BJT

美股业绩：联合包裹第四季净利稍稍下滑，假日季表现不佳

路透2月3日 - 联合包裹(优比速，UPS) 周二公布的季度获利稍稍下滑，之前该公司经历了一个令人失望的假日季节，而该季节的成本要高于逾期。

这家全球最大包裹运送服务公司公布第四季净利为11.5亿美元，较上年同期的11.7亿美元下降近2%。

当季每股盈余为1.25美元，持平于上年同期，并且符合分析师之前的预估。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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