版本:
中国
债券 | 2015年 2月 4日 星期三 00:19 BJT

欧元债市：希腊公债收益率大跌，因希腊政府可能放弃债务减计要求

* 希腊财长提议用成长挂钩债券来置换现有债券
    * 10年期希腊公债收益率可望录得2012年来最大单日跌幅
    * 希腊银行股上涨，提振该国股市
    * 德国寻求德国财长和希腊财长举行会议

    路透伦敦2月3日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二大跌且股市急升，
因希腊新政府对于债务减记的立场似有所软化，提出债务换置的提议。
    
    希腊财长瓦鲁法基斯周一在伦敦与投资者见面时提议，用成长挂钩债
券来置换现有债券，且向民间投资者表示，他们将不会蒙受损失，试图结
束与官方债权人的对立情势。
    
    尽管瓦鲁法基斯稍后称媒体错误地解读了他的讲话，但希腊媒体普遍
报导称，瓦鲁法基斯的讲话意味着希腊政府将放弃要求债务减计的计划。
    
    希腊10年期公债收益率下跌超过160个基点，至9.77%，料将录得2012
 年以来最大单日跌幅。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率的跌
幅在5-10个基点之间。
    
    希腊指标股指 暴涨逾11%，提振欧洲其他股市。
    
    希腊的国际金主也显示出可能作出相应的让步的迹象。
        
    德国商报周二报导，欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)可能退出监
督希腊救助计划实施的国际金主组成的“三驾马车”。
    
    德国正在安排瓦鲁法基斯和德国财长朔伊布勒会面。
    
    希腊短期公债收益率周二急跌。三年期公债收益率大跌超过300个基
点，至16.77%，五年期公债收益率下降240个基点，报13.16%。(完)
    
  　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐