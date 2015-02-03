欧元债市：希腊公债收益率大跌，因希腊政府可能放弃债务减计要求

* 希腊财长提议用成长挂钩债券来置换现有债券 * 10年期希腊公债收益率可望录得2012年来最大单日跌幅 * 希腊银行股上涨，提振该国股市 * 德国寻求德国财长和希腊财长举行会议 路透伦敦2月3日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二大跌且股市急升， 因希腊新政府对于债务减记的立场似有所软化，提出债务换置的提议。 希腊财长瓦鲁法基斯周一在伦敦与投资者见面时提议，用成长挂钩债 券来置换现有债券，且向民间投资者表示，他们将不会蒙受损失，试图结 束与官方债权人的对立情势。 尽管瓦鲁法基斯稍后称媒体错误地解读了他的讲话，但希腊媒体普遍 报导称，瓦鲁法基斯的讲话意味着希腊政府将放弃要求债务减计的计划。 希腊10年期公债收益率下跌超过160个基点，至9.77%，料将录得2012 年以来最大单日跌幅。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率的跌 幅在5-10个基点之间。 希腊指标股指 暴涨逾11%，提振欧洲其他股市。 希腊的国际金主也显示出可能作出相应的让步的迹象。 德国商报周二报导，欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)可能退出监 督希腊救助计划实施的国际金主组成的“三驾马车”。 德国正在安排瓦鲁法基斯和德国财长朔伊布勒会面。 希腊短期公债收益率周二急跌。三年期公债收益率大跌超过300个基 点，至16.77%，五年期公债收益率下降240个基点，报13.16%。(完)