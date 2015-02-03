欧元债市：希腊公债收益率大跌，因希腊政府可能放弃债务减计要求

更新版 1-美国利率：近期经济增长和通胀数据疲弱应减缓美联储加息计划--布拉德
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备理事会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
* 希腊财长提议用成长挂钩债券来置换现有债券 * 10年期希腊公债收益率可望录得2012年来最大单日跌幅 * 希腊银行股上涨，提振该国股市 * 德国寻求德国财长和希腊财长举行会议 路透伦敦2月3日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二大跌且股市急升， 因希腊新政府对于债务减记的立场似有所软化，提出债务换置的提议。 希腊财长瓦鲁法基斯周一在伦敦与投资者见面时提议，用成长挂钩债 券来置换现有债券，且向民间投资者表示，他们将不会蒙受损失，试图结 束与官方债权人的对立情势。 尽管瓦鲁法基斯稍后称媒体错误地解读了他的讲话，但希腊媒体普遍 报导称，瓦鲁法基斯的讲话意味着希腊政府将放弃要求债务减计的计划。 希腊10年期公债收益率下跌超过160个基点，至9.77%，料将录得2012 年以来最大单日跌幅。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率的跌 幅在5-10个基点之间。 希腊指标股指 暴涨逾11%，提振欧洲其他股市。 希腊的国际金主也显示出可能作出相应的让步的迹象。 德国商报周二报导，欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)可能退出监 督希腊救助计划实施的国际金主组成的“三驾马车”。 德国正在安排瓦鲁法基斯和德国财长朔伊布勒会面。 希腊短期公债收益率周二急跌。三年期公债收益率大跌超过300个基 点，至16.77%，五年期公债收益率下降240个基点，报13.16%。(完)
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备理事会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
* 欧元兑美元从六个月高位回落，兑日圆从一年高位回落 * 美元指数从稍早触及的六个月低位回升 * 欧元前景变得光明，此前马克龙在法国大选中获胜 (新增文末表格) 路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周一从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜 ，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。 马克龙周日获得压倒性胜利，欧元兑美元升穿1.10美元水准，为11月美国大选以来的最 高位。 “马克龙获胜已基本被欧元消化，”丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称，“今 日迄今现货市场交易量很大，表明至少市场将回吐4月和5月的部分涨幅。” 同时，避险的日圆和瑞郎周一下跌，因随着马克龙获胜后，风险胃纳改善。 欧元 最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日圆也升至124.58日圆的一年高位。 但纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元，兑日圆下跌0.4%，报123.56日圆。 投资者将承诺让法国脱欧的勒庞联
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017