欧洲汇市：英镑上涨，因建筑数据好转

路透伦敦2月3日 - 英镑兑美元周二上涨，受英国建筑业数据好于预期提振，部份投资者在服务业数据出炉前增加英镑多头押注。

1月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)由前月的17个月低位57.6升至59.1，超过路透调查所有分析师预估。数据高于50，则显示行业活动扩张。

对未来一年的乐观程度为三个月来首次上升，较12月创下的16个月低点小幅上扬。周一公布的调查显示英国制造业活动1月增速较预期快。

英国数据和美国的形成强烈对照。12月美国工厂订单连续第五个月下降，拖累美元 下跌。

英镑兑美元 在数据公布后上升至1.5095美元，远高于18个月低位1.4952美元，在数据公布前为1.4999美元。英镑兑欧元下跌，因欧元全面上涨。

欧元兑英镑 上升0.45%，报0.7570英镑。

过去六个月英镑累计下挫约11%，因投资者将对英国央行加息时点的预期推迟。5月英国大选前的政治不确定性也影响英镑表现。