表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%，投标倍数为3.79

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透华盛顿2月3日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售 结果如下： 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.005 低值 0.000 投资 0.020 价格/得标 价格 99.998444 高值得标比率 5.53% 投标倍数 3.79 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,001,399,600 总投标 151,427,429,600 竞争性投标得标 39,597,839,100 非竞争性投标得标 303,560,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/02/05 到期日 2015/03/05 CUSIP码 912796DP1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导 请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三