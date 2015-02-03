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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 00:34 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.205%，投标倍数为3.81

路透华盛顿2月3日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.205 中值 0.200 低值 0.185 投资 0.208 价格/得标 价格 99.792722 高值得标比率 57.60% 投标倍数 3.81 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,231,200 总投标 95,327,871,200 竞争性投标得标 24,743,923,000 非竞争性投标得标 180,308,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/02/05 到期日 2016/02/04 CUSIP码 912796FV6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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