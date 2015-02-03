金属期市：期铜升幅创2013年7月来最大，因油价反弹

* 油价过去两日上涨超过11%

* 欧股上涨，受希腊债务置换的希望提振

* 12月美国工厂订单大幅下降

路透伦敦2月3日 - 期铜周二录得2013年7月来最大单日升幅，进一步远离上周触及的五年半低位，因油价反弹，且市场认为坏消息目前已被消化。

投机者回补空头，增加期铜的上行动能，且带动其他金属上涨；期铝触及六周高位，期锌和期镍触及逾三周来最高。

油价走高，延续石油钻井平台数量不断下降和油企削减资本资出等消息引发的涨势。

这导致部份投资者买入包括铜在内的商品基金。

期铜也受欧股扶助。欧洲股市上扬，因市场寄望希腊新政府将放弃减计外债的要求，与国际金主达成协议，化解其债务僵局。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨3.3%，收报每吨5,680美元，此为逾一周高位，且录得2013年7月来最大单日百分比涨幅。

期铜在1月大跌约13%，上周触及五年半低位5,339.50美元。

“如果说我们还没有看到今年低位的话，那么，我们已经很接近了，”Marex Spectron策略师Guy Wolf说。

“人人都知道全球经济问题，但低油价将提振成长，且中国经济并没有崩溃。另外，LME空头仓位在纪录低位，市场看来呈现超卖。”

汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。新订单和新出口订单两个分项指数均被下修不过略高于50关口，就业市场则连续15个月萎缩，制造业需求仍低迷不振，需更多宽松举措支持。

不过，铜价仍然脆弱，因有迹象显示库存不断上升。LME数据显示，铜库存增加225吨，至去年4月来最高的250,250吨。今年迄今铜库存上升了逾三分之一。

期铝 收涨1.1%，报每吨1,891美元，此前触及12月22日来最高。上海期交所铝价 稍早跳升至逾一个月来最高水平。

“我们认为铝在主要基本金属中有最大成长潜力，因为汽车和航天的长期需求趋势不断增强，加上新兴市场的消费者杠杆因素，”野村在一份研究报告中说。

三个月期锌 收涨1.3%，报每吨2,155美元，稍早触及1月9日来最高水平。三个月期铅 持平在每吨1,850美元。三个月期锡 收报每吨18,950美元，升0.5%。

三个月期镍 下滑0.1%，收报每吨15,310美元，盘中触及1月9日来最高的15,505美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金