芝加哥期市：CBOT玉米期货升幅为一年来最大，因技术因素和美元下跌

路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳涨4% ，录得一年来最大单日升幅，交易商说，因期货市场出现技术超卖和美元 下跌推动商品市场普遍涨。 交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 稍早在100日和10日移动均线寻 获支持，但美国原油上涨超过7%的涨势蔓延至玉米和小麦等其他商品市场 ，为玉米市场带来额外买盘和回补空头。 玉米期货 今日升幅为今年1月10日以来最大，当日上涨5%。3月 玉米合约升至每蒲式耳3.88-1/2美元，为今年1月23日来最高水平。 玉米供应仍然充足，因上年美国玉米产量创纪录高位。分析公司Info rma Economics也将巴西和阿根廷玉米产量预估上调。 美国玉米价格仍接近四年最低位，因美国农户惜售，这为现货玉米提 供支撑。 3月玉米期货 结算价报3.85-3/4美元，上涨16美分。 今日CBOT玉米期货成交量预计为413,815口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)