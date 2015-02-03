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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货升幅为一年来最大，因技术因素和美元下跌

路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳涨4%
，录得一年来最大单日升幅，交易商说，因期货市场出现技术超卖和美元
下跌推动商品市场普遍涨。
        
    交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 稍早在100日和10日移动均线寻
获支持，但美国原油上涨超过7%的涨势蔓延至玉米和小麦等其他商品市场
，为玉米市场带来额外买盘和回补空头。
    
    玉米期货 今日升幅为今年1月10日以来最大，当日上涨5%。3月
玉米合约升至每蒲式耳3.88-1/2美元，为今年1月23日来最高水平。
    
    玉米供应仍然充足，因上年美国玉米产量创纪录高位。分析公司Info
rma Economics也将巴西和阿根廷玉米产量预估上调。
    
    美国玉米价格仍接近四年最低位，因美国农户惜售，这为现货玉米提
供支撑。
    
    3月玉米期货 结算价报3.85-3/4美元，上涨16美分。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为413,815口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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