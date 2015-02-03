芝加哥期市：CBOT玉米期货升幅为一年来最大，因技术因素和美元下跌

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳涨4% ，录得一年来最大单日升幅，交易商说，因期货市场出现技术超卖和美元 下跌推动商品市场普遍涨。 交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 稍早在100日和10日移动均线寻 获支持，但美国原油上涨超过7%的涨势蔓延至玉米和小麦等其他商品市场 ，为玉米市场带来额外买盘和回补空头。 玉米期货 今日升幅为今年1月10日以来最大，当日上涨5%。3月 玉米合约升至每蒲式耳3.88-1/2美元，为今年1月23日来最高水平。 玉米供应仍然充足，因上年美国玉米产量创纪录高位。分析公司Info rma Economics也将巴西和阿根廷玉米产量预估上调。 美国玉米价格仍接近四年最低位，因美国农户惜售，这为现货玉米提 供支撑。 3月玉米期货 结算价报3.85-3/4美元，上涨16美分。 今日CBOT玉米期货成交量预计为413,815口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三