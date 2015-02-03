全球金市：金价下挫逾1%，因风险意愿上升提振金融市场

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 风险意愿上升，提振欧美股市
* 希腊政府放弃债务减计要求
* 全球最大的黄金基金的黄金持仓量上升至10月来最高
路透纽约/伦敦2月3日 - 金价周二下挫逾1%，因希腊政府放弃减计其外债的要求带动风险意愿上升，提振股市上扬。
金价稍早受其他商品走强提振，但之后金价受压，因对黄金作为避险工具的兴致下降。
“交易商确实青睐风险意愿，而不是避险意愿，”RJO Futures高级商品交易商Phillip Streible说。
1932 GMT，现货金 下跌0.9%，报每盎司1,263.80美元，稍早触及低位1,255.21美元，下跌1.5%。
美国4月期金 收跌1.3%，报每盎司1,260.30美元。
全球股市上涨，且美元下跌，因希腊的消息缓解对欧元区愈发不稳定的忧虑。
希腊新政府周一不再要求减计外债，提议用成长挂钩债券来交换现有债券，试图结束与官方债权人的对立情势。
“有一些撤出避险资产的仓位调整动作，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler说，“金价失守1,280美元，这是今年高位至上周低位的50%费波纳奇回档技术位。这将可能触动更多卖单。”
黄金支持交易基金周一有新资金流入。在纽约上市的全球最大的黄金基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量上升至2,465万盎司，为10月来最高。
其他贵金属方面，现货银 上涨0.9%，报每盎司17.36美元。现货铂金 升1%，报每盎司1,235.25美元。现货钯金 攀升0.1%，报每盎司783.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三