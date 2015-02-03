全球金市：金价下挫逾1%，因风险意愿上升提振金融市场

* 风险意愿上升，提振欧美股市

* 希腊政府放弃债务减计要求

* 全球最大的黄金基金的黄金持仓量上升至10月来最高

路透纽约/伦敦2月3日 - 金价周二下挫逾1%，因希腊政府放弃减计其外债的要求带动风险意愿上升，提振股市上扬。

金价稍早受其他商品走强提振，但之后金价受压，因对黄金作为避险工具的兴致下降。

“交易商确实青睐风险意愿，而不是避险意愿，”RJO Futures高级商品交易商Phillip Streible说。

1932 GMT，现货金 下跌0.9%，报每盎司1,263.80美元，稍早触及低位1,255.21美元，下跌1.5%。

美国4月期金 收跌1.3%，报每盎司1,260.30美元。

全球股市上涨，且美元下跌，因希腊的消息缓解对欧元区愈发不稳定的忧虑。

希腊新政府周一不再要求减计外债，提议用成长挂钩债券来交换现有债券，试图结束与官方债权人的对立情势。

“有一些撤出避险资产的仓位调整动作，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler说，“金价失守1,280美元，这是今年高位至上周低位的50%费波纳奇回档技术位。这将可能触动更多卖单。”

黄金支持交易基金周一有新资金流入。在纽约上市的全球最大的黄金基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量上升至2,465万盎司，为10月来最高。

其他贵金属方面，现货银 上涨0.9%，报每盎司17.36美元。现货铂金 升1%，报每盎司1,235.25美元。现货钯金 攀升0.1%，报每盎司783.75美元。(完)

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