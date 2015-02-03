芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨逾4%，受低吸买盘和商品市场普涨提振

欧元债市：南欧公债跑输，市场焦点从马克龙获胜转到欧洲央行
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
路透芝加哥2月3日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跳 涨4.3%，为两个月来最大单日升幅，交易商说，原油价格上涨和美元下跌 带动其他商品市场上升，小麦也一起走强。 低吸买盘也支撑小麦期货，上日CBOT-3月小麦期货 跌至四个月 低位。 埃及GASC透过标购买入30万吨罗马尼亚小麦和法国小麦。美国小麦未 参与这次标购，平均价格较两周前GASC标购的价格每吨低约20美元。 美国农业部周一发布的各州小麦生长状况报告显示，美国主要小麦种 植州堪萨斯州和俄克拉荷马州的小麦生长评级在1月下降。 CBOT-3月小麦期货 结算价报5.13-3/4美元，大涨21美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为110,622口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。