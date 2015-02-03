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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨逾4%，受低吸买盘和商品市场普涨提振

路透芝加哥2月3日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跳
涨4.3%，为两个月来最大单日升幅，交易商说，原油价格上涨和美元下跌
带动其他商品市场上升，小麦也一起走强。
    
    低吸买盘也支撑小麦期货，上日CBOT-3月小麦期货 跌至四个月
低位。
    
    埃及GASC透过标购买入30万吨罗马尼亚小麦和法国小麦。美国小麦未
参与这次标购，平均价格较两周前GASC标购的价格每吨低约20美元。
    
    美国农业部周一发布的各州小麦生长状况报告显示，美国主要小麦种
植州堪萨斯州和俄克拉荷马州的小麦生长评级在1月下降。
            
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.13-3/4美元，大涨21美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为110,622口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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