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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 05:09 BJT

韩国数据: 1月外汇储备下降至八个月低水平

路透首尔2月4日 - 韩国央行周三公布的数据显示，1月外汇储备幑幅
下跌，降至八个月来最低水平，因韩国央行持有的货币兑美元持续下跌。
        
    韩国央行表示，截至1月底，外汇储备为3,621.9亿美元，较12月底减
少14.1亿美元。
    
    央行在声明中表示，欧元兑美元 在1月下跌6.8%，英镑GBP=D4
跌3.1%，澳元 下滑4.9%。
    
    因此，韩国央行外汇储备下降至去年5月来最低水平。
    
    美元自去年底上涨，因美国经济状况不断改善巩固了美国升息预期，
且美国以外部份其他国家央行放宽政策，使这些国家的货币下跌。
                   
    下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

  　  1月    12月    11月    10月     9月     8月      7月      
6月
   362.19  363.59  363.10  363.72  364.41  367.53  368.03  366.5
5(完)

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 (编译 利棣儿；审校 李军)
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