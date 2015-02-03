韩国数据: 1月外汇储备下降至八个月低水平

路透首尔2月4日 - 韩国央行周三公布的数据显示，1月外汇储备幑幅 下跌，降至八个月来最低水平，因韩国央行持有的货币兑美元持续下跌。 韩国央行表示，截至1月底，外汇储备为3,621.9亿美元，较12月底减 少14.1亿美元。 央行在声明中表示，欧元兑美元 在1月下跌6.8%，英镑GBP=D4 跌3.1%，澳元 下滑4.9%。 因此，韩国央行外汇储备下降至去年5月来最低水平。 美元自去年底上涨，因美国经济状况不断改善巩固了美国升息预期， 且美国以外部份其他国家央行放宽政策，使这些国家的货币下跌。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 362.19 363.59 363.10 363.72 364.41 367.53 368.03 366.5 5(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)