韩国数据: 1月外汇储备下降至八个月低水平

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透首尔2月4日 - 韩国央行周三公布的数据显示，1月外汇储备幑幅 下跌，降至八个月来最低水平，因韩国央行持有的货币兑美元持续下跌。 韩国央行表示，截至1月底，外汇储备为3,621.9亿美元，较12月底减 少14.1亿美元。 央行在声明中表示，欧元兑美元 在1月下跌6.8%，英镑GBP=D4 跌3.1%，澳元 下滑4.9%。 因此，韩国央行外汇储备下降至去年5月来最低水平。 美元自去年底上涨，因美国经济状况不断改善巩固了美国升息预期， 且美国以外部份其他国家央行放宽政策，使这些国家的货币下跌。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 362.19 363.59 363.10 363.72 364.41 367.53 368.03 366.5 5(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。