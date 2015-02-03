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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 05:20 BJT

美股盘后：迪士尼股价上扬2%，此前公布季度业绩

路透2月3日 - 迪士尼 周二在美股盘后交易中上扬2%，此前该公司公布了业绩。

迪士尼公布第一季每股收益1.27美元，营收为133.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S调查预估，迪士尼第一季每股收益为1.07美元，营收预估为128.7亿美元。(完)
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