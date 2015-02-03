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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 06:04 BJT

表格: 新西兰去年第四季经季节调整后的失业率为5.7%，预估为5.3%

路透惠灵顿2月4日 - 新西兰统计局周三公布，去年第四季经季节调整后的失业率为5.7%，就业人数增加1.2%，劳动参与率为69.7%，此为1986年编纂该数据以来的纪录最高。

新西兰去年第四季就业岗位增长2.8万个。

去年第四季民间部门薪资同比增长1.8%。

接受路透调查的分析师预估：失业率为5.4%，就业人数增加0.8%，就业参与率为69.1%，薪资同比增长1.8%。 具体数据如下(括号中数据为初值): (经季节调整) 第四季 前一季 上年同期 失业率(%) 5.7 5.4 (5.4) 6.0 失业人口 141,600 134,300 (134,000) 145,500 就业人口(百万) 2.39 2.35 (2.35) 2.30 参与率(%) 69.7 69.0 (69.0) 68.8 ---------------------------------------------------------- (较前季变化%) 第四季 前一季 上年同期 就业成长 +1.2 +0.9 (+0.8) +0.9 兼职就业 +2.9 -0.4 (-0.6) +1.4 全职就业 +1.0 +0.7 (+0.7) +1.0 工时 +0.2 +0.1 (+0.3) +0.1(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 利棣儿；审校 母红)
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