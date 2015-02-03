表格: 新西兰去年第四季经季节调整后的失业率为5.7%，预估为5.3%

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透惠灵顿2月4日 - 新西兰统计局周三公布，去年第四季经季节调整后的失业率为5.7%，就业人数增加1.2%，劳动参与率为69.7%，此为1986年编纂该数据以来的纪录最高。
新西兰去年第四季就业岗位增长2.8万个。
去年第四季民间部门薪资同比增长1.8%。
接受路透调查的分析师预估：失业率为5.4%，就业人数增加0.8%，就业参与率为69.1%，薪资同比增长1.8%。 具体数据如下(括号中数据为初值): (经季节调整) 第四季 前一季 上年同期 失业率(%) 5.7 5.4 (5.4) 6.0 失业人口 141,600 134,300 (134,000) 145,500 就业人口(百万) 2.39 2.35 (2.35) 2.30 参与率(%) 69.7 69.0 (69.0) 68.8 ---------------------------------------------------------- (较前季变化%) 第四季 前一季 上年同期 就业成长 +1.2 +0.9 (+0.8) +0.9 兼职就业 +2.9 -0.4 (-0.6) +1.4 全职就业 +1.0 +0.7 (+0.7) +1.0 工时 +0.2 +0.1 (+0.3) +0.1(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 利棣儿；审校 母红)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三