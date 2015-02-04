重发-日本数据：12月实质薪资较上年同期下滑1.4%，但降幅收窄--政府

(重发以补充遗漏段落) 路透东京2月4日 - 日本政府周三公布的数据显示，12月受薪者整体 现金所得较上年同期增加1.6%，实质薪资连续第二个月降幅收窄，这对于 首相安倍晋三振兴经济计划而言是一个吉兆。 尽管整体经济困顿，12月包括奖金在内的特殊加给项目较上年同期成 长2.6%，反映企业获利状况转佳。 厚生劳动省数据显示，这表明冬季奖金连续第二年增加，从而帮助提 高了整体薪资。 12月经通胀调整的实质薪资较上年同期下跌1.4%，为连续第18个月下 滑，但跌幅低于上月的2.7%。 安倍晋三敦促企业通过春季劳资谈判上调基本工资--对于安倍致力于 催生薪资和消费增长良性循环，进而促通胀、并打破持续了20年的成长低 迷和通缩周期而言，这一点很重要。 经常性薪资，即基本薪资增加0.3%，为两个月来首次增加，表明尽管 就业市场紧俏料推高薪资，但企业仍对提高固定员工成本保持谨慎。基本 薪资决定着整体薪资的变化趋势。 12月加班工资较上年同期增长0.5%，为连续21个月增加。该指标反映 企业活动的强弱情况。 2014年全年来看，月均现金所得上升0.8%，为四年来首次上升，目前 为316,694日圆，高于上一年所及纪录低点314,048日圆。实质薪资下滑2. 5%，为连续第三年下降。 以下为12月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数及员工人数等初 步数据细节： --------------------------------------------------------- 12月 12月 11月 薪资(日圆) (年变动率%) % 整体现金薪资 551,878 +1.6 +0.1* 每月薪资 261,719 +0.4 +0.1 -经常性薪资 241,372 +0.3 0.0* -加班工资 20,347 +0.5 +0.9* -特别加给 290,159 +2.6 +1.6* --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人) 整体人数 47.251 +1.7 +1.6 一般雇员 33.065 +1.7 +1.1* 兼职员工 14.186 +1.7 +2.8* --------------------------------------------------------- 注："*"代表修正值。 参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 张明钧/洪曦/李爽；审校 郑茵/许娜/张涛)