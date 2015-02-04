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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 09:49 BJT

重发-日本数据：12月实质薪资较上年同期下滑1.4%，但降幅收窄--政府

(重发以补充遗漏段落)
    路透东京2月4日 - 日本政府周三公布的数据显示，12月受薪者整体
现金所得较上年同期增加1.6%，实质薪资连续第二个月降幅收窄，这对于
首相安倍晋三振兴经济计划而言是一个吉兆。
    
    尽管整体经济困顿，12月包括奖金在内的特殊加给项目较上年同期成
长2.6%，反映企业获利状况转佳。

    厚生劳动省数据显示，这表明冬季奖金连续第二年增加，从而帮助提
高了整体薪资。
    
    12月经通胀调整的实质薪资较上年同期下跌1.4%，为连续第18个月下
滑，但跌幅低于上月的2.7%。
    
    安倍晋三敦促企业通过春季劳资谈判上调基本工资--对于安倍致力于
催生薪资和消费增长良性循环，进而促通胀、并打破持续了20年的成长低
迷和通缩周期而言，这一点很重要。
    
    经常性薪资，即基本薪资增加0.3%，为两个月来首次增加，表明尽管
就业市场紧俏料推高薪资，但企业仍对提高固定员工成本保持谨慎。基本
薪资决定着整体薪资的变化趋势。
    
    12月加班工资较上年同期增长0.5%，为连续21个月增加。该指标反映
企业活动的强弱情况。
    
    2014年全年来看，月均现金所得上升0.8%，为四年来首次上升，目前
为316,694日圆，高于上一年所及纪录低点314,048日圆。实质薪资下滑2.
5%，为连续第三年下降。
    
    以下为12月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数及员工人数等初
步数据细节：
    ---------------------------------------------------------
                         12月        12月        11月
                      薪资(日圆)   (年变动率%)      %
    整体现金薪资      551,878        +1.6        +0.1*
    每月薪资          261,719        +0.4        +0.1
      -经常性薪资     241,372        +0.3         0.0*
      -加班工资        20,347        +0.5        +0.9*
      -特别加给       290,159        +2.6        +1.6*
    ---------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------
    员工人数(百万人)
    整体人数            47.251       +1.7        +1.6
      一般雇员          33.065       +1.7        +1.1*
      兼职员工          14.186       +1.7        +2.8*
    ---------------------------------------------------------
    注："*"代表修正值。
    
    参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完)


  
 (编译 张明钧/洪曦/李爽；审校 郑茵/许娜/张涛)
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