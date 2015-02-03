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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.02 +0.72 +1.98 895655

搜狐 56.89 +0.27 +0.48 367217

网易 114.81 +1.92 +1.70 379559

百度 217.16 -0.44 -0.20 2708568

台湾

台湾积体电路 23.15 +0.21 +0.92 3291960

联电 2.48 +0.00 +0.00 198454

日月光 6.64 -0.06 -0.90 327271

矽品精密 8.67 -0.04 -0.46 2415831

和信超媒体 0.83 -0.00 -0.19 60027

友达 5.53 +0.11 +2.03 1209564

中华电信 30.53 +0.31 +1.03 30212

台湾国际航电 53.65 +1.05 +2.00 755634

香港

中国移动 66.93 -0.25 -0.37 173685

中国联通 15.62 +0.33 +2.16 92511

中国电信 61.57 +0.75 +1.23 7005

中芯国际 4.38 +0.10 +2.34 22893

电讯盈科 6.92 +0.34 +5.17 750

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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