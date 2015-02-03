《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.02 +0.72 +1.98 895655
搜狐 56.89 +0.27 +0.48 367217
网易 114.81 +1.92 +1.70 379559
百度 217.16 -0.44 -0.20 2708568
台湾
台湾积体电路 23.15 +0.21 +0.92 3291960
联电 2.48 +0.00 +0.00 198454
日月光 6.64 -0.06 -0.90 327271
矽品精密 8.67 -0.04 -0.46 2415831
和信超媒体 0.83 -0.00 -0.19 60027
友达 5.53 +0.11 +2.03 1209564
中华电信 30.53 +0.31 +1.03 30212
台湾国际航电 53.65 +1.05 +2.00 755634
香港
中国移动 66.93 -0.25 -0.37 173685
中国联通 15.62 +0.33 +2.16 92511
中国电信 61.57 +0.75 +1.23 7005
中芯国际 4.38 +0.10 +2.34 22893
电讯盈科 6.92 +0.34 +5.17 750
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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法股CAC-40指数 (整理 李婷仪)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。