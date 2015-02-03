《全球汇市》美元兑主要货币创2013年10月以来表现最差一天

“大家把焦点都放在风险题材，我认为这为那些兑美元已经重挫的货币提供了支撑，”纽约法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Mark McCormick表示。

瑞郎追随欧元走势，兑美元温和上涨，瑞郎兑美元周一触及逾两周低位。

欧元 最新上涨1.28%，报1.14850美元；美元兑瑞郎 最新下跌0.29%，报0.92470瑞郎；美元兑日圆 则是小跌至117.485日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1479 1.1340 +1.23 -5.11 1.2097

美元/日圆 117.55 117.58 -0.03 -1.78 119.68

欧元/日圆 134.94 133.33 +1.21 -6.79 144.77

美元/瑞郎 0.9243 0.9283 -0.43 -7.02 0.9941

英镑/美元 1.5166 1.5038 +0.85 -2.61 1.5573

美元/加元 1.2415 1.2566 -1.20 +6.86 1.1618

澳元/美元 0.7791 0.7801 -0.13 -4.62 0.8168

欧元/瑞郎 1.0606 1.0523 +0.79 -11.81 1.2026

欧元/英镑 0.7565 0.7542 +0.30 -2.45 0.7755

新西兰元/美元 0.7355 0.7296 +0.81 -5.67 0.7797

美元/挪威克朗 7.5166 7.6477 -1.71 +0.60 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6275 8.6724 -0.52 -4.55 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2130 8.3146 -1.22 +5.36 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4347 9.4314 +0.03 -0.36 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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