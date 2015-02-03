《全球汇市》美元兑主要货币创2013年10月以来表现最差一天

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
“大家把焦点都放在风险题材，我认为这为那些兑美元已经重挫的货币提供了支撑，”纽约法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Mark McCormick表示。
瑞郎追随欧元走势，兑美元温和上涨，瑞郎兑美元周一触及逾两周低位。
欧元 最新上涨1.28%，报1.14850美元；美元兑瑞郎 最新下跌0.29%，报0.92470瑞郎；美元兑日圆 则是小跌至117.485日圆。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1479 1.1340 +1.23 -5.11 1.2097
美元/日圆 117.55 117.58 -0.03 -1.78 119.68
欧元/日圆 134.94 133.33 +1.21 -6.79 144.77
美元/瑞郎 0.9243 0.9283 -0.43 -7.02 0.9941
英镑/美元 1.5166 1.5038 +0.85 -2.61 1.5573
美元/加元 1.2415 1.2566 -1.20 +6.86 1.1618
澳元/美元 0.7791 0.7801 -0.13 -4.62 0.8168
欧元/瑞郎 1.0606 1.0523 +0.79 -11.81 1.2026
欧元/英镑 0.7565 0.7542 +0.30 -2.45 0.7755
新西兰元/美元 0.7355 0.7296 +0.81 -5.67 0.7797
美元/挪威克朗 7.5166 7.6477 -1.71 +0.60 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6275 8.6724 -0.52 -4.55 9.0392
美元/瑞典克朗 8.2130 8.3146 -1.22 +5.36 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4347 9.4314 +0.03 -0.36 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/陈宗琦；审校 李婷仪/郑茵)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。