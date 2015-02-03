日韩经济指标预测--2月4日-2月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2日当周 2月4日(三) 0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- -0.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超456 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,669 2月5日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,605 2月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -1.0 领先指标(较前月) -- -0.7 2月9日当周 2月8日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 -- 盈余4,330 2月9日(一) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 38.8 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 45.2 2月10日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -4.3% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.5% 2月11日(三) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -- -0.4% (较上年同期) -- +1.9% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- +1.3% (较上年同期) -- -14.6%(完)