版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 06:27 BJT

2月3日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.23%或1.79吨，至764.94吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐