《焦点》希腊提出债务置换方案，但欧元区反应冷淡

“我们缺乏评估该方案是否合适的必要警示细节，我没见到大家对此案感到太大兴趣，实务上可能有相当的难度，”第三位欧元区官员称。

“与经济成长挂钩债券的成长率标准是什么？是基于预估值(据推测可能不是)--还是实际数据？如果数据稍后出现上修或下修时又该怎么办？”该官员表示。

德国智库DIW一项报告支持以和经济成长挂勾债券的做法，因可以降低希腊违约的可能性，即使在成长疲弱时也能稳定债务比率。此外该债券还可以提供改革动力，一旦成长起飞，可以为欧元区债权人带来更高的回报。

但欧元区官员表示，欧洲央行可能不会同意持有与经济成长挂钩的债券或永久债券--后者永远不会到期，但将支付相对较高的年利率。另外，目前欧洲金融稳定机构(EFSF)给希腊制定的财务条件恐怕很难再更好了。

“我的第一反应是这个方案行不通，”第四位欧元区官员表示。“如果这已是他们可获得的最低成本，为何还要进行这种金融工程？”

“如果这就是希腊能够拿得出手的方案的话，那么将非常令人困扰，”该官员说。