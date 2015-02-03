《焦点》希腊提出债务置换方案，但欧元区反应冷淡

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
“我们缺乏评估该方案是否合适的必要警示细节，我没见到大家对此案感到太大兴趣，实务上可能有相当的难度，”第三位欧元区官员称。
“与经济成长挂钩债券的成长率标准是什么？是基于预估值(据推测可能不是)--还是实际数据？如果数据稍后出现上修或下修时又该怎么办？”该官员表示。
德国智库DIW一项报告支持以和经济成长挂勾债券的做法，因可以降低希腊违约的可能性，即使在成长疲弱时也能稳定债务比率。此外该债券还可以提供改革动力，一旦成长起飞，可以为欧元区债权人带来更高的回报。
但欧元区官员表示，欧洲央行可能不会同意持有与经济成长挂钩的债券或永久债券--后者永远不会到期，但将支付相对较高的年利率。另外，目前欧洲金融稳定机构(EFSF)给希腊制定的财务条件恐怕很难再更好了。
“我的第一反应是这个方案行不通，”第四位欧元区官员表示。“如果这已是他们可获得的最低成本，为何还要进行这种金融工程？”
“如果这就是希腊能够拿得出手的方案的话，那么将非常令人困扰，”该官员说。
希腊从欧元区取得的贷款享有偿付以及利率支付宽限期直至2023年，贷款平均到期年限已有32年。(完) (编译 张涛/利棣儿/孙茉莉/洪曦; 审校 李婷仪/张荻/许娜)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三