《焦点》美国1月汽车销量超预期，油价下跌刺激卡车和SUV销售

丰田汽车 和日产汽车 的1月销量均高于预期，而本田汽车 表现落后。

丰田汽车销量增长16%达169,194辆，其中高端品牌雷克萨斯(Lexus)销售创下纪录高点。

日产汽车销量增加15%至104,107辆，其良好的业绩部分是因为Rogue、Pathfinder和Murano等多功能车旺销，同时Versa、Sentra和Altima轿车亦有上好表现。

本田汽车表示，1月销量较上年同期增加12%，为102,184辆，比分析师预期略差一点。思域(Civic)和雅阁(Accord)的销量下降，但最畅销的跨界车CR-V销量跳增22%。

克莱斯勒估计的美国1月汽车销量年率为1,700万辆，其中包括约30万辆中型和重型卡车。

路透访问了47位分析师，调查结果预测1月不包括大型卡车在内的汽车销售年率为1,660万辆。(完)