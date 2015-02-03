美股业绩：迪士尼营收及获利优于预期，主题乐园及电影周边产品红火

路透2月3日 - 迪士尼 公布季度获利及营收优于华尔街预估，因主题乐园游客数增加，且热门电影冰雪奇缘(Frozen)相关玩具旺销。

迪士尼盘后股价上涨3.3%至97.19美元。

截至12月27日止第一季度，迪士尼主题乐园及度假中心营业利润增长20%至8.05亿美元，当季到访该公司美国主题乐园的人数增加。游客在门票、商品、食物及饮料上的花费也见成长。

在这个假日消费旺季中，冰雪奇缘相关玩具销售特别畅旺，带动迪士尼消费产品部门录得6.26亿美元获利，较上年同期大增46%。

迪士尼电影事业获利跳增33%，因光碟(DVD)销售增加。该公司称，Marvel旗下漫画改编的电影银河守护队(星际异攻队/Guardians of the Galaxy)、冰雪奇缘、黑魔后：沉睡魔咒(Maleficent)等DVD销情良好。

迪士尼称，电影事业同时也受惠于家庭娱乐生产及配销成本下滑。

公司旗下规模最大事业--有线电视事业获利下滑2%，受到运动频道ESPN节目制作成本增加及广告营收下滑冲击。

第一季度可归属于迪士尼的净利增至21.8亿美元，每股盈余1.27美元，上年同期分别为18.4亿美元及1.03美元。

经调整后每股盈余为1.27美元。

营收成长8.8%至133.9亿美元，上年同期为123.1亿。