美股业绩：迪士尼营收及获利优于预期，主题乐园及电影周边产品红火

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透2月3日 - 迪士尼 公布季度获利及营收优于华尔街预估，因主题乐园游客数增加，且热门电影冰雪奇缘(Frozen)相关玩具旺销。
迪士尼盘后股价上涨3.3%至97.19美元。
截至12月27日止第一季度，迪士尼主题乐园及度假中心营业利润增长20%至8.05亿美元，当季到访该公司美国主题乐园的人数增加。游客在门票、商品、食物及饮料上的花费也见成长。
在这个假日消费旺季中，冰雪奇缘相关玩具销售特别畅旺，带动迪士尼消费产品部门录得6.26亿美元获利，较上年同期大增46%。
迪士尼电影事业获利跳增33%，因光碟(DVD)销售增加。该公司称，Marvel旗下漫画改编的电影银河守护队(星际异攻队/Guardians of the Galaxy)、冰雪奇缘、黑魔后：沉睡魔咒(Maleficent)等DVD销情良好。
迪士尼称，电影事业同时也受惠于家庭娱乐生产及配销成本下滑。
公司旗下规模最大事业--有线电视事业获利下滑2%，受到运动频道ESPN节目制作成本增加及广告营收下滑冲击。
第一季度可归属于迪士尼的净利增至21.8亿美元，每股盈余1.27美元，上年同期分别为18.4亿美元及1.03美元。
经调整后每股盈余为1.27美元。
营收成长8.8%至133.9亿美元，上年同期为123.1亿。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预期每股盈余为1.07美元，营收128.7亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三