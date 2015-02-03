澳新经济指标预测--2月4日-2月11日****

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2日当周 2月4日(三) 2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- +2.2% 2月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 12月 +0.4% +0.1% 0030 澳洲零售贸易 第四季 +1.0% +1.0% 2230 澳洲AIG建筑指数 1月 -- 44 2月6日(五) 暂无重要经济数据公布 2月9日当周 2月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- +3.0% 网上招聘广告 -- +1.8% 2月10日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 1月 -- 正4 企业信心指数 -- 正2 0030 澳洲房屋价格指数 第四季 -- +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.1% 2月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- +2.4% 2月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 12月 -- -0.7% 投资性房屋融资 -- -2.2%(完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。