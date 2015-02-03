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债券 | 2015年 2月 4日 星期三 07:53 BJT

美国金融：若油价回升后通胀仍无起色，FED应考虑重启购债--柯薛拉柯塔

柯薛拉柯塔是目前立场最温和的美联储决策者之一，他希望联储在明年前都不会升息。

柯薛拉柯塔表示，债市投资者正通过压低公债收益率(殖利率)，来表明自己对经济成长乏力同时通胀偏低的担忧。他说，美联储需要采取行动来扭转这种预期，否则美联储将面临失去信誉、进而丧失实施有效货币政策能力的风险。

“光是有目标还不够，还必须实现目标，”他说。

柯薛拉柯塔称，他不确定美联储还需购债多少，才能将通胀更快地推升至美联储目标水平。

“我认为更重要的是确保人们知道，如果通胀率没有足够快地回到2%目标水准，联储会考虑透过购债来达到(这目标)，”他说，“坦白说，甚至美联储声明提到这一点已很有帮助。”(完)

(编译 洪曦/利棣儿　审校 许娜)
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