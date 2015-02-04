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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 08:18 BJT

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览

路透2月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高1.56%，报978.80点。

中国股市：沪综指收升2.4%结束五连跌，金融板块集体反弹激发市场人气

香港股市：恒生指数逆转收高，受内地股市涨势激励

中国汇市：人民币收升，资本项目逆差创记录未令贬值预期升温

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收涨2.76%，报48,963.66点。因媒体报导总罗塞夫将撤换公司执行长，巴西国家石油公司(Petrobras) 股价闻讯大涨15.47%，进而提振大盘走势。但政府一名发言人稍晚否认这项报导。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨，但在2.70面临技术阻力。雷亚尔兑美元 收报2.6925/40，上交易日收盘报2.7142/52。

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南非股市：连三日上涨，投资人青睐银行及矿业类股，带动大盘走扬。指标Top-40绩优股指数 收涨1.1%至45,708点。综合指数 涨1%至51,949点。

南非汇市：兰特兑美元续升，因澳洲央行意外降息令南非资产吸引力增强　

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印度股市：连三日下跌，创下近两周来最低收盘价；在央行决议维持利率不动后，利率敏感类股走跌。NSE指数 终场跌0.46%，报8,756.55点。BSE指数 跌0.42%，报29,000.14点。

印度汇市：卢比兑美元 近持平为61.76/77，周一收在61.7950/8050；值此之际，随着风险胃纳回温，多数亚洲货币均告上扬。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨5.48%，报786.690点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨7.31%，报436.80点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值4.75%，报65.1680卢布；卢布兑欧元 升值3.27%，报74.9200卢布。(完) (整理 龚芳 审校 张荻)

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