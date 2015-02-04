金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透2月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高1.56%，报978.80点。
中国股市：沪综指收升2.4%结束五连跌，金融板块集体反弹激发市场人气
香港股市：恒生指数逆转收高，受内地股市涨势激励
中国汇市：人民币收升，资本项目逆差创记录未令贬值预期升温
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收涨2.76%，报48,963.66点。因媒体报导总罗塞夫将撤换公司执行长，巴西国家石油公司(Petrobras) 股价闻讯大涨15.47%，进而提振大盘走势。但政府一名发言人稍晚否认这项报导。
巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨，但在2.70面临技术阻力。雷亚尔兑美元 收报2.6925/40，上交易日收盘报2.7142/52。
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南非股市：连三日上涨，投资人青睐银行及矿业类股，带动大盘走扬。指标Top-40绩优股指数 收涨1.1%至45,708点。综合指数 涨1%至51,949点。
南非汇市：兰特兑美元续升，因澳洲央行意外降息令南非资产吸引力增强
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印度股市：连三日下跌，创下近两周来最低收盘价；在央行决议维持利率不动后，利率敏感类股走跌。NSE指数 终场跌0.46%，报8,756.55点。BSE指数 跌0.42%，报29,000.14点。
印度汇市：卢比兑美元 近持平为61.76/77，周一收在61.7950/8050；值此之际，随着风险胃纳回温，多数亚洲货币均告上扬。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨5.48%，报786.690点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨7.31%，报436.80点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值4.75%，报65.1680卢布；卢布兑欧元 升值3.27%，报74.9200卢布。(完) (整理 龚芳 审校 张荻)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。