企业并购：大连万达集团将收购瑞士盈方体育传媒集团--消息

伦敦的私募股权集团Bridgepoint在2011年以约5.5亿欧元买下盈方体育传媒集团，并承担其债务；盈方2013年的营收估计约为6亿欧元。

万达与Bridgepoint皆拒绝表示意见。盈方一名发言人也不予置评。

位于瑞士楚格的盈方体育传媒集团，主要从事体育活动媒体转播权的经销，包括世界杯足球赛与几个冬季奥运项目。

国际足联已将其2015-2022年赛事活动转播配套方案的独家销售权利授予盈方，其中包含两届世界杯足球赛，范围则涵盖包括中国在内的亚洲的26个区域。

万达集团董事长王健林已表示，由于中国城市化步伐放缓，该集团有意跨足娱乐产业，寻求多样化经营。