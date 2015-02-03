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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 07:56 BJT

****欧洲经济指标预测--2月4日-2月11日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值   
    
    2月2日当周  
    
    2月4-10日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                   1月         +0.1%       +0.9%
                     截至1月三个月房价(较上年同期)                  +7.8%       +7.8%     
    
   
    2月4日(三)
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)  1月            50.0       49.4
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)          1月            49.5       49.5
              Markit综合PMI                                            --        49.5
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)      1月终值            52.7       52.7
                    综合PMI                                            --        52.6    
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)    1月终值            52.3       52.3
                      综合PMI                                         52.2       52.2
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     1月        　  56.3       55.8
    1000  欧元区零售销售(较前月)                      12月           +0.2%      +0.6%
                          (较上年同期)                               +2.0%      +1.5% 
    
    2月5日(四)
    0645  瑞士消费者信心指数                         第一季         　 --        负11
    0700  德国工业订单(较前月)                         12月           1.5%      -2.4%
    0745  法国工业投资                             　第一季            --         -3%
 　 1200  英国央行利率决定                              2月           0.5%       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --       3,750   
    
    2月6日(五)
    0700  德国工业生产(较前月)                         12月          +0.4%      -0.1%
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                     12月            --     赤字908
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               12月            --      逆差32
              进口(亿欧元)                                             --      404.07
              出口(亿欧元)                                             --      371.71
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                     12月            --       -1.2%
  　0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             12月         逆差30  逆差26.49
              全球商品贸易收支(亿英镑)                            逆差91.0  逆差88.48 
  
    2月9日当周  
    
    2月9日(一)  
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                   12月           --       -2.1%
              经季节调整进口(较前月)                                 +0.4%     +1.5%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                              --     顺差177
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                    2月           --       正0.9 
    

    2月10日(二)
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)       1月           --       -0.4%
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                      1月           --        3.4%
                     (经季节调整)                                     --        3.2%
    0745  法国工业生产(较前月)                         12月           --       -0.3%
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               1月           --       -0.5%
                                (较上年同期)                          --       -0.3%
    0900  意大利工业生产(经季节调整，较前月)           12月           --       +0.3%
                  (经工作日调整，较上年同期)                          --       -1.8%
    0930  英国工业生产(较前月)                         12月           --       -0.1%    
                     (较上年同期)                                     --       +1.1%
              制造业产出(较前月)                                      --       +0.7%
                        (较上年同期)                                  --       +2.7%    
    
    2月10-13日
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                 1月           --       -1.0%
                               (较上年同期)                           --       -2.3%  
    
    2月11日(三)
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                       12月           --       盈余2 
    
   (完)
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