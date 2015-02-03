欧洲经济指标预测--2月4日-2月11日****

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2日当周 2月4-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 1月 +0.1% +0.9% 截至1月三个月房价(较上年同期) +7.8% +7.8% 2月4日(三) 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 1月 50.0 49.4 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 49.5 49.5 Markit综合PMI -- 49.5 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 52.7 52.7 综合PMI -- 52.6 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 52.3 52.3 综合PMI 52.2 52.2 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 56.3 55.8 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +2.0% +1.5% 2月5日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负11 0700 德国工业订单(较前月) 12月 1.5% -2.4% 0745 法国工业投资 第一季 -- -3% 1200 英国央行利率决定 2月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 2月6日(五) 0700 德国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字908 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差32 进口(亿欧元) -- 404.07 出口(亿欧元) -- 371.71 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -1.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 12月 逆差30 逆差26.49 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差91.0 逆差88.48 2月9日当周 2月9日(一) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 -- -2.1% 经季节调整进口(较前月) +0.4% +1.5% 经季节调整贸易收支(亿欧元) -- 顺差177 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 正0.9 2月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- -0.4% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 1月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.2% 0745 法国工业生产(较前月) 12月 -- -0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.3% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 12月 -- +0.3% (经工作日调整，较上年同期) -- -1.8% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.1% 制造业产出(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- +2.7% 2月10-13日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.3% 2月11日(三) 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 12月 -- 盈余2 (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三