欧洲政经：德总理梅克尔坚持“三驾马车”对希腊撙节措施的监管

路透柏林2月3日 - 德国国会议员称，总理梅克尔在周二的闭门会上对他们表示，不会如希腊新政府曾要求的那样，取消国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会这“三驾马车”对希腊纾困计划的监督。

关于希腊新政府解决其债务问题，其中包括提议的债券置换计划，对此梅克尔公开表示不愿置评，称，她首先需要看到细节。

议员称，梅克尔明确表示取消“三驾马车”对希腊撙节举措执行的监督将不是件容易的事，尤其是基于法律原因更是如此。