欧洲政经：德总理梅克尔坚持“三驾马车”对希腊撙节措施的监管

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透柏林2月3日 - 德国国会议员称，总理梅克尔在周二的闭门会上对他们表示，不会如希腊新政府曾要求的那样，取消国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会这“三驾马车”对希腊纾困计划的监督。
关于希腊新政府解决其债务问题，其中包括提议的债券置换计划，对此梅克尔公开表示不愿置评，称，她首先需要看到细节。
议员称，梅克尔明确表示取消“三驾马车”对希腊撙节举措执行的监督将不是件容易的事，尤其是基于法律原因更是如此。
“梅克尔明确想要表明，三驾马车的监管在欧洲稳定机制(ESM)条约中有法律基础，若要维持该计划的运行，便不能取消(它们的监管）。”一匿名的国会议员说道。
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。