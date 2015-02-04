欧洲政经：德总理梅克尔坚持“三驾马车”对希腊撙节措施的监管

参与了周二会议的人士还引述议会中梅克尔保守阵营的政党领袖考德(Volker Kauder)的话称，德国不应改变对希腊新政府的立场，并表示“厚脸皮不应得到奖赏。”

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一提出，欧洲央行(ECB)持有的希腊债券，以及所欠欧元区各国政府的部分债务，或者可以置换成与经济成长挂钩的债券，或者置换成永久债券(无到期日债券)。

梅克尔表示她正等待进一步细节。

“很明显，希腊政府仍在制定自己的立场。如果考虑这个政府上任才几天的时间，就十分可理解。”梅克尔在与新加坡总理的联合记者会上表示。