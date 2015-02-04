欧洲政经：德总理梅克尔坚持“三驾马车”对希腊撙节措施的监管

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
参与了周二会议的人士还引述议会中梅克尔保守阵营的政党领袖考德(Volker Kauder)的话称，德国不应改变对希腊新政府的立场，并表示“厚脸皮不应得到奖赏。”
希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一提出，欧洲央行(ECB)持有的希腊债券，以及所欠欧元区各国政府的部分债务，或者可以置换成与经济成长挂钩的债券，或者置换成永久债券(无到期日债券)。
梅克尔表示她正等待进一步细节。
“很明显，希腊政府仍在制定自己的立场。如果考虑这个政府上任才几天的时间，就十分可理解。”梅克尔在与新加坡总理的联合记者会上表示。
“我们正在等待(他们的)提案，然后将开始讨论...我不想逐一评论源源释出的所有细节。”她并表示。(完) (编译 孙茉莉/张若琪 审校 戴素萍/张涛)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。