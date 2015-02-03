《全球汇市》美元疲态依旧，欧元与商品货币展翅齐升

美元兑日圆仍守住地盘，因美债收益率跳涨。美元兑日圆 几无变动，报117.58日圆，从低位116.87回升。

交易商表示，美元兑日圆和欧元升至多年高位的升势可能后继乏力，因外界开始怀疑美联储今年能否升息。

“当大多数发达和新兴国家的央行都采取宽松政策时，关于美联储今年将升息的假设开始看来有待商榷，”Heartwood Investment Management投资主管David Absolon表示。

“对美联储决策人士来说，外在环境及其他央行举措正愈来愈难以视而不见了，”他在写给客户的报告中表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1464 1.1479 -0.13 -5.23 1.2097

美元/日圆 117.63 117.55 +0.07 -1.71 119.68

欧元/日圆 134.85 134.94 -0.07 -6.86 144.78

美元/瑞郎 0.9244 0.9243 +0.01 -7.01 0.9941

英镑/美元 1.5154 1.5166 -0.08 -2.69 1.5573

美元/加元 1.2428 1.2415 +0.10 +6.97 1.1618

澳元/美元 0.7776 0.7791 -0.19 -4.80 0.8168

新西兰元/美元 0.7337 0.7355 -0.24 -5.90 0.7797

澳元/日圆 91.470 91.580 -0.12 -6.42 97.750

新西兰元/日圆 86.310 86.490 -0.21 -7.50 93.310

英镑/日圆 178.26 178.28 -0.01 -4.36 186.38

澳元/新西兰元 1.0591 1.0581 +0.09 +1.17 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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