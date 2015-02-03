《全球汇市》美元疲态依旧，欧元与商品货币展翅齐升

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
美元兑日圆仍守住地盘，因美债收益率跳涨。美元兑日圆 几无变动，报117.58日圆，从低位116.87回升。
交易商表示，美元兑日圆和欧元升至多年高位的升势可能后继乏力，因外界开始怀疑美联储今年能否升息。
“当大多数发达和新兴国家的央行都采取宽松政策时，关于美联储今年将升息的假设开始看来有待商榷，”Heartwood Investment Management投资主管David Absolon表示。
“对美联储决策人士来说，外在环境及其他央行举措正愈来愈难以视而不见了，”他在写给客户的报告中表示。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1464 1.1479 -0.13 -5.23 1.2097
美元/日圆 117.63 117.55 +0.07 -1.71 119.68
欧元/日圆 134.85 134.94 -0.07 -6.86 144.78
美元/瑞郎 0.9244 0.9243 +0.01 -7.01 0.9941
英镑/美元 1.5154 1.5166 -0.08 -2.69 1.5573
美元/加元 1.2428 1.2415 +0.10 +6.97 1.1618
澳元/美元 0.7776 0.7791 -0.19 -4.80 0.8168
新西兰元/美元 0.7337 0.7355 -0.24 -5.90 0.7797
澳元/日圆 91.470 91.580 -0.12 -6.42 97.750
新西兰元/日圆 86.310 86.490 -0.21 -7.50 93.310
英镑/日圆 178.26 178.28 -0.01 -4.36 186.38
澳元/新西兰元 1.0591 1.0581 +0.09 +1.17 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/张明钧/许娜/戴素萍 审校 杜明霞/郑茵/张若琪/孙茉莉)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。