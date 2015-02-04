美国利率：应在下次声明中删除“耐心”一词，以增强灵活性--布拉德

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
布拉德是知名强硬派，曾一再表示美联储已经过度耐心，本季稍晚就应开始升息。布拉德今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权。
对美联储在最近一次政策会议声明中加入关注海外局势，布拉德轻描淡写，表示那不过是承认美联储对全球市场事件的可能影响一直有所讨论。
部分投资者认为那代表美联储将延迟升息的时间，但布拉德说他认为加入那个语句的意涵并没有市场认为的那么大。
特拉华经济预测活动的小组讨论成员之一讥讽道，某些金融机构太大而不能倒的问题还没解决，他不确定美联储是否知道该怎么办。
“我知道该做什么，我们需缩小金融机构规模。”布拉德答道。“我将把它们拆开来。”
但布拉德亦表示，恢复格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall Act)的时机或许已过，且那并非今后解决问题的最好途径，因市场已变得十分复杂，且金融机构也已紧密整合。格拉斯-斯蒂格尔法案是一项将投资银行和商业银行分割开来的法案。
布拉德重申他认为美联储需更早升息，且开始升息后需缓慢为之。他亦表示油价挫跌正在扭曲基于市场的通胀预期指标，在能源价格趋稳前应将那些指标暂搁一边。(完) (编译 洪曦/张若琪 审校 张涛)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37