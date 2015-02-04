美国利率：应在下次声明中删除“耐心”一词，以增强灵活性--布拉德

布拉德是知名强硬派，曾一再表示美联储已经过度耐心，本季稍晚就应开始升息。布拉德今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权。

对美联储在最近一次政策会议声明中加入关注海外局势，布拉德轻描淡写，表示那不过是承认美联储对全球市场事件的可能影响一直有所讨论。

部分投资者认为那代表美联储将延迟升息的时间，但布拉德说他认为加入那个语句的意涵并没有市场认为的那么大。

特拉华经济预测活动的小组讨论成员之一讥讽道，某些金融机构太大而不能倒的问题还没解决，他不确定美联储是否知道该怎么办。

“我知道该做什么，我们需缩小金融机构规模。”布拉德答道。“我将把它们拆开来。”

但布拉德亦表示，恢复格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall Act)的时机或许已过，且那并非今后解决问题的最好途径，因市场已变得十分复杂，且金融机构也已紧密整合。格拉斯-斯蒂格尔法案是一项将投资银行和商业银行分割开来的法案。