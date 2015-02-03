《中国报摘》--中国证券报2月4日

* 头版头条:

--中国上海证券交易所发布《关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知》，上证50ETF期权2月9日(下周一)上市交易；同日发布的“股票期权持仓限额管理业务指引”明确，试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，未来将允许投资者申请提高限额。

* 其他:

--记者视点文章认为，总的来看，今年内人民币兑美元汇率会出现小幅贬值，人民币汇率双向波动特征更加明显。 --中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理聂燕表示，已有71家证券公司和10家期货公司获得股票期权参与人资格，开通了开户权限。

--记者获悉，未来一段时间，包括金融政策在内的房地产调控政策将不会做出大的调整，但地方政府被赋予了较大自主调整空间；对于地方政府依据本地市场情况进行的合理政策微调，只要有利于市场平稳运行，不会受到行政干预。

--中国证券登记结算有限责任公司公布，上周沪深两市新增A股开户数474,206户，环比减少5.38%。

--据用益信托网的统计显示，今年1月份证券投资集合信托的发行、成立规模环比大幅下降33%和44%。另有多家信托公司人士透露，近期包括伞形信托在内的具有杠杆性质的证券投资信托产品的成立速度亦现下滑。

--上海电力 公告称，国务院国资委已通知中电投集团启动与国家核电技术公司联合重组的工作，具体方案待定。

--宝钢股份 公告称，公司及其全资子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司与控股股东宝钢集团共同出资组建服务平台公司，服务平台公司注册资本为20亿元人民币。