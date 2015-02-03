《中国报摘》--中国证券报2月4日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 头版头条:
--中国上海证券交易所发布《关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知》，上证50ETF期权2月9日(下周一)上市交易；同日发布的“股票期权持仓限额管理业务指引”明确，试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，未来将允许投资者申请提高限额。
* 其他:
--记者视点文章认为，总的来看，今年内人民币兑美元汇率会出现小幅贬值，人民币汇率双向波动特征更加明显。 --中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理聂燕表示，已有71家证券公司和10家期货公司获得股票期权参与人资格，开通了开户权限。
--记者获悉，未来一段时间，包括金融政策在内的房地产调控政策将不会做出大的调整，但地方政府被赋予了较大自主调整空间；对于地方政府依据本地市场情况进行的合理政策微调，只要有利于市场平稳运行，不会受到行政干预。
--中国证券登记结算有限责任公司公布，上周沪深两市新增A股开户数474,206户，环比减少5.38%。
--据用益信托网的统计显示，今年1月份证券投资集合信托的发行、成立规模环比大幅下降33%和44%。另有多家信托公司人士透露，近期包括伞形信托在内的具有杠杆性质的证券投资信托产品的成立速度亦现下滑。
--上海电力 公告称，国务院国资委已通知中电投集团启动与国家核电技术公司联合重组的工作，具体方案待定。
--宝钢股份 公告称，公司及其全资子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司与控股股东宝钢集团共同出资组建服务平台公司，服务平台公司注册资本为20亿元人民币。
--组建不久的中国铁塔股份有限公司计划于今年8月底前完成对三家电信运营商存量基础设施资产的清查接收工作，届时公司资产规模将达3,000亿元，并在未来择机上市。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。