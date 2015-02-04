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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 08:17 BJT

澳新汇市：新西兰元受央行总裁温和谈话冲击而下跌，之后迅速回升

路透悉尼2月4日 - 新西兰元兑美元 周三短暂下跌，此前新西兰央行总裁提出立场温和谈话；不过新西兰元随后迅速回升至0.7360美元。

新西兰元周二一度触及四年低点0.7177美元。(完)

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