《焦点》玉米、大豆期货走高，美国农户趁势抛售

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
伊利诺州玉米行销协会的一位谷物农户Jim Reed周一表示，他仅售出40%的2014年收成。“我们在观望步入春天种植季的时候是否会出现上涨。”
美国剩余的可用谷物库存约有三分之二仍然在农户手中，使得他们可轻易影响当前的供应。
他们在2月将密切追踪芝加哥期货，因该月平均期价将成为2015年度作物保险保单中的保证价格。
Kennedy说，周二的抛售显示现在农户益发预期价格将进入一波上涨。
“虽然现在数量还不是很多。但有很多电话询问，大家在思考这件事，”他说。“如果明天再度上涨，有些农户就会有行动了。”(完)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37