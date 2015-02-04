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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 09:07 BJT

《焦点》玉米、大豆期货走高，美国农户趁势抛售

伊利诺州玉米行销协会的一位谷物农户Jim Reed周一表示，他仅售出40%的2014年收成。“我们在观望步入春天种植季的时候是否会出现上涨。”

美国剩余的可用谷物库存约有三分之二仍然在农户手中，使得他们可轻易影响当前的供应。

他们在2月将密切追踪芝加哥期货，因该月平均期价将成为2015年度作物保险保单中的保证价格。

Kennedy说，周二的抛售显示现在农户益发预期价格将进入一波上涨。

“虽然现在数量还不是很多。但有很多电话询问，大家在思考这件事，”他说。“如果明天再度上涨，有些农户就会有行动了。”(完)

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