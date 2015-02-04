《焦点》玉米、大豆期货走高，美国农户趁势抛售

伊利诺州玉米行销协会的一位谷物农户Jim Reed周一表示，他仅售出40%的2014年收成。“我们在观望步入春天种植季的时候是否会出现上涨。”

美国剩余的可用谷物库存约有三分之二仍然在农户手中，使得他们可轻易影响当前的供应。

他们在2月将密切追踪芝加哥期货，因该月平均期价将成为2015年度作物保险保单中的保证价格。

Kennedy说，周二的抛售显示现在农户益发预期价格将进入一波上涨。