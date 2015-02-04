《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月4日

*工商时报：

--南亚塑胶 启动两岸、越南及美国等四地合计近330亿台币的三年投资计划，今明两年将投入近275亿。其中，大陆今年有电子、石化等七项新产能完工投产；台湾、越南各有光电级聚酯膜及胶膜、合成皮贡献，粗估每年将增添逾150亿台币产值。

--今年陆客来台申请配额爆史上天量，业者要求开放每日限额总量。交通部观光局表示，今年将推动陆客高端团，采专案申请方式来台，不受陆客配额总量管制，初期以每月5,000人为目标，预定4月底上路，以提升陆客来台观光品质。

--福建自贸区3月1日即将正式挂牌上路，台湾金融总会昨日在福州所举行的中国(福建)自由贸易区建设座谈会中呼吁开放金融服务业，从服贸协议脱钩，在福建自贸区先试先行，展现对台特色。对此，大陆国台办经济局长徐莽则回应会再研究，但透露"上海自贸区没有，但福建会有"的改革开放将先试先行，为对台特色的福建自贸区创造新条件。

*经济日报：

--台湾行政院长毛治国昨天表示，为营造网路创新环境，已责成经济部修改公司法，增订"闭锁型公司"专章，打破一股一权限制，让阿里巴巴 创办人马云以少数股权掌控经营权的模式，也能在台湾发生。经济部表示，正搜集各方意见，预计4月出炉。

--今年以来，数国主要央行加入量化宽松或降息行列，财经官员分析，国际油价处低档，敲响日本、欧洲、新加坡等国的通缩警钟；而台湾今年通膨预估值为正数、暂无通缩疑虑，降息的机率很低，但升息时程却可能因此顺延至第三季以后。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。