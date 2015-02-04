《分析》油价下跌使日本央行通胀目标恐沦为泡影，目标期限实已松动

上月黑田东彦表示，实现目标的时间可能拉长到2016财年。

“央行政策委员会从未说过我们将在两年时间内完全达到2%的通胀率，”他上周对国会表示。

日本央行的艰难处境凸显出各主要央行在平衡清晰沟通与政策灵活性，以及如何以刺激措施影响民众心理方面面临的挑战。

对日本家庭和企业的通胀预期调查显示，自量化质化宽松政策(QQE)推出以来，他们的通胀预期几乎没有提高。一项衡量通胀预期的市场指标也下降，让日本央行为之气馁。

曾是日本央行官员的熊野英生认为，日本央行最终将不得不重新考虑其两年的时间框架；目前他是第一生命经济研究所主任研究员。

“世事难料，决策者坚持僵化的时间框架是不切实际的，”他称。(完)