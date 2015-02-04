《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月4日

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透香港2月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.754港元 ) 美国股市周二劲升逾1%，道琼工业指数 大涨305.36点，或1.76%，至17,666.40点；能源股受 油价延续近期强劲反弹走势带动领涨，而1月汽车销售高于预期也为升势助力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 143.790 5.56 63968 11.149 4.79 中国铝业 11.230 0.45 55733 3.483 0.67 中国移动 66.930 -0.37 173685 103.795 0.77 中国人寿 61.230 4.85 83889 31.652 1.29 中石油 114.270 3.04 38439 8.860 3.03 中石化 81.570 2.60 21964 6.325 2.35 汇丰控股 46.850 1.65 2197869 72.655 1.62 中电信 61.570 1.23 7005 4.774 2.01 中国联通 15.620 2.16 92511 12.112 1.44 兖州煤业 8.060 1.51 50857 6.250 0.64 华能国际 55.000 -1.49 27549 10.662 0.58 南方航空 24.090 -6.59 24745 3.736 -1.69 东方航空 23.060 -9.32 14374 3.576 -3.61 中芯国际 4.380 2.34 22893 0.679 -1.56 （完） (整理 梁慧仪)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。