《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月4日

路透香港2月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.754港元 ) 美国股市周二劲升逾1%，道琼工业指数 大涨305.36点，或1.76%，至17,666.40点；能源股受 油价延续近期强劲反弹走势带动领涨，而1月汽车销售高于预期也为升势助力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 143.790 5.56 63968 11.149 4.79 中国铝业 11.230 0.45 55733 3.483 0.67 中国移动 66.930 -0.37 173685 103.795 0.77 中国人寿 61.230 4.85 83889 31.652 1.29 中石油 114.270 3.04 38439 8.860 3.03 中石化 81.570 2.60 21964 6.325 2.35 汇丰控股 46.850 1.65 2197869 72.655 1.62 中电信 61.570 1.23 7005 4.774 2.01 中国联通 15.620 2.16 92511 12.112 1.44 兖州煤业 8.060 1.51 50857 6.250 0.64 华能国际 55.000 -1.49 27549 10.662 0.58 南方航空 24.090 -6.59 24745 3.736 -1.69 东方航空 23.060 -9.32 14374 3.576 -3.61 中芯国际 4.380 2.34 22893 0.679 -1.56 （完） (整理 梁慧仪)