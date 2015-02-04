中国个股：泛海控股拟定向增发筹资120亿元，其中50亿增资民生证券

路透上海2月4日 - 中国大型房企--泛海控股股份有限公司 周三公告称，拟向控股股东中国泛海控股集团等不超过10名投资者定向增发筹资不超过120亿元人民币，其中50亿元用于增资控股子公司民生证券。

公告显示，本次定向增发底价为8.88元/股，拟发行不超过13.514万股。其中中国泛海拟认购实际发行股份的10%-15%。募集资金除用于增资民生证券外，还将用于上海和武汉两个住宅发展项目、偿还金融机构借款等。

泛海控股去年7月收购民生证券约73%股份。在民生证券业务中，投行和经纪业务占比较高。2013年该公司投行收入在行业内排名第九位，经纪业务收入排名39位，不过公司净资本排名61位，净资本规模较小、排名较后已成为制约民生证券持续发展及业务扩张的最重要因素。

中国证监会近期下发通知鼓励国内券商进一步补充资本，并针对资本实力不足、风险覆盖率（净资本比风险资本准备）低于200%或者流动性风险监管指标低于120的证券公司，明确要求其杠杆倍数不得超过五倍，同时将暂停受理其创新业务试点申请。

泛海控股正努力由之前的房地产上市公司转型为“房地产+金融+战略投资”的综合性业务上市公司，去年继收购民生证券控股权后，还参股民生信托，间接持有民生信托25%股权。