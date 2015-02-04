《交易视点》台债10年券调节压力大，五年券抗弹--群益金鼎证

美国股市：开盘基本持平，投资者等待新的刺激因素
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北2月4日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债周一走势震荡，ISM制造业指数为53.5，低于市场预期。短线上因10年券 多为交易商拥有，年关前调节部位需求较大，短线上利率大幅下跌的机率较低。
五年券 挟带资金宽松的优势将相对抗弹，殖利率曲线趋陡，但整体走势仍偏多。五年期区间预估在0.92-0.97%。10年期区间预估在1.44-1.50%。
台币利率交换市场(IRS)利率大致平稳，选择权市场无成交。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得