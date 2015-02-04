《交易视点》台债10年券调节压力大，五年券抗弹--群益金鼎证

路透台北2月4日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债周一走势震荡，ISM制造业指数为53.5，低于市场预期。短线上因10年券 多为交易商拥有，年关前调节部位需求较大，短线上利率大幅下跌的机率较低。