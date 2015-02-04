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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 08:29 BJT

《交易视点》台债10年券调节压力大，五年券抗弹--群益金鼎证

路透台北2月4日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债周一走势震荡，ISM制造业指数为53.5，低于市场预期。短线上因10年券 多为交易商拥有，年关前调节部位需求较大，短线上利率大幅下跌的机率较低。

五年券 挟带资金宽松的优势将相对抗弹，殖利率曲线趋陡，但整体走势仍偏多。五年期区间预估在0.92-0.97%。10年期区间预估在1.44-1.50%。

台币利率交换市场(IRS)利率大致平稳，选择权市场无成交。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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