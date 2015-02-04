国际油市：美国原油期货跌逾2%，此前四个交易日累计上扬约19%

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
0013GMT，美国3月原油期货 跌逾2%，报每桶51.91美元。
该合约周二结算价为53.05美元，大涨7%，较上周触及的近六年低点高出逾10美元。
美元指数周二下跌约1%，为2013年10月以来的最大单日跌幅，提振了美元计价的大宗商品价格。
原油巨擘BP 周二表示，今年将进一步削减资本投资，以适应油价下滑的局面。
面对油价大幅下滑，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 将今年的资本支出预算削减大约三分之一，但未来两年的产量目标仍稳中有升。
美国九家炼厂罢工行动将进入第四天，它们约占美国炼油产能的10%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/张涛；审校 龚芳/张若琪)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37