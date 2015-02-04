国际油市：美国原油期货跌逾2%，此前四个交易日累计上扬约19%

0013GMT，美国3月原油期货 跌逾2%，报每桶51.91美元。

该合约周二结算价为53.05美元，大涨7%，较上周触及的近六年低点高出逾10美元。

美元指数周二下跌约1%，为2013年10月以来的最大单日跌幅，提振了美元计价的大宗商品价格。

原油巨擘BP 周二表示，今年将进一步削减资本投资，以适应油价下滑的局面。

面对油价大幅下滑，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 将今年的资本支出预算削减大约三分之一，但未来两年的产量目标仍稳中有升。

美国九家炼厂罢工行动将进入第四天，它们约占美国炼油产能的10%。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻