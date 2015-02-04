香港个股：世茂房地产发行8亿美元七年期优先票据，年利率8.375%

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透香港2月4日 - 中国房地产商--世茂房地产 周三宣布，发行8亿美元的七年期优先票据，年利率为8.375%，所得资金将用于为现有债务再融资、为物业发展项目提供资金等用途。
公司的声明称，该批票据于2022年2月10日到期，每半年付息一次，票据并已申请在新加坡上市。
世茂房地产表示，可能会将集资所得用于赎回于2011年发行的2018年到期优先票据，该批票据的息率为11%、为现有及新增物业发展项目提供资金及作其他一般企业用途。
汇丰、渣打银行、高盛、瑞银、摩根大通、摩根士丹利及中信里昂证券负责安排是次票据发行。
世茂房地产周二收报16.42港元，过去一个月累计跌逾13%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开