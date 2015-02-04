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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 08:46 BJT

香港个股：世茂房地产发行8亿美元七年期优先票据，年利率8.375%

路透香港2月4日 - 中国房地产商--世茂房地产 周三宣布，发行8亿美元的七年期优先票据，年利率为8.375%，所得资金将用于为现有债务再融资、为物业发展项目提供资金等用途。

公司的声明称，该批票据于2022年2月10日到期，每半年付息一次，票据并已申请在新加坡上市。

世茂房地产表示，可能会将集资所得用于赎回于2011年发行的2018年到期优先票据，该批票据的息率为11%、为现有及新增物业发展项目提供资金及作其他一般企业用途。

汇丰、渣打银行、高盛、瑞银、摩根大通、摩根士丹利及中信里昂证券负责安排是次票据发行。

世茂房地产周二收报16.42港元，过去一个月累计跌逾13%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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