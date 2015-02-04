《交易视点》美债殖利率大弹，台债料受牵动偏空--元大宝来证

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透台北2月4日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场10年期主流券 受到下周即将有新券发行前交易及30年长债标售利空影响下出现与各期券不同的走势，获利了结卖压沉重，而短券因资金宽松吸引了为去化资金的特定买盘，殖利率下滑走势坚决。
因希腊债务问题可望达成新协议、原物料及油价出现反弹暂时减弱了通缩疑虑，使得公债避险需求降温，加上本周有250亿美元公司债发行也排挤了公债需求，而昨日公布12月工厂订单下降3.4%低于预期，但近日国际因素影响效果大于经济数据，终场指标10年期公债 收在1.7983%，与前一交易日殖利率大弹12.4基点。
本周将持续关注油价走势是否出现转折，使得通缩疑虑逐渐消退，带动长债殖利率回升，而台债主流券与美债连动性高，后续料紧随美债脚步，反映基本面，预估五年券成交区间为0.90-1.00%，10年券则在1.43%-1.53%区间。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。