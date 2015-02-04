《交易视点》美债殖利率大弹，台债料受牵动偏空--元大宝来证

路透台北2月4日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场10年期主流券 受到下周即将有新券发行前交易及30年长债标售利空影响下出现与各期券不同的走势，获利了结卖压沉重，而短券因资金宽松吸引了为去化资金的特定买盘，殖利率下滑走势坚决。

因希腊债务问题可望达成新协议、原物料及油价出现反弹暂时减弱了通缩疑虑，使得公债避险需求降温，加上本周有250亿美元公司债发行也排挤了公债需求，而昨日公布12月工厂订单下降3.4%低于预期，但近日国际因素影响效果大于经济数据，终场指标10年期公债 收在1.7983%，与前一交易日殖利率大弹12.4基点。