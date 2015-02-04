全球金市：现货金走势困顿，因希腊的债务计划提振股市吸引力

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
希腊计划把政府债务转换成利息支付与经济成长挂钩的债券，周二欧 元区官员对此方案持怀疑看法。目前希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras) 正寻求欧洲对其债务方案的支持。 美国12月工厂新订单连续第五个月下降，但一项衡量企业支出计划的 指标被上修，降幅小于初值，巩固了未来数月企业支出将反弹的观点。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄 金持仓量从周一的2,465万盎司跌至2,459万盎司。周一持金量为10月以来 最高。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 张涛/于春红)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。