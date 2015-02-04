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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 08:42 BJT

全球金市：现货金走势困顿，因希腊的债务计划提振股市吸引力

希腊计划把政府债务转换成利息支付与经济成长挂钩的债券，周二欧
元区官员对此方案持怀疑看法。目前希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)
正寻求欧洲对其债务方案的支持。 
    
    美国12月工厂新订单连续第五个月下降，但一项衡量企业支出计划的
指标被上修，降幅小于初值，巩固了未来数月企业支出将反弹的观点。 
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄
金持仓量从周一的2,465万盎司跌至2,459万盎司。周一持金量为10月以来
最高。(完)
        
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 (编译 许娜/戴素萍 审校 张涛/于春红)

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