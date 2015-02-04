全球金市：现货金走势困顿，因希腊的债务计划提振股市吸引力

希腊计划把政府债务转换成利息支付与经济成长挂钩的债券，周二欧 元区官员对此方案持怀疑看法。目前希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras) 正寻求欧洲对其债务方案的支持。 美国12月工厂新订单连续第五个月下降，但一项衡量企业支出计划的 指标被上修，降幅小于初值，巩固了未来数月企业支出将反弹的观点。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄 金持仓量从周一的2,465万盎司跌至2,459万盎司。周一持金量为10月以来 最高。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 张涛/于春红)