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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 08:44 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月4日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）

      
    招标品种：财政部五年期固息国债
    招标金额：200亿元人民币
    招标时间：周三(4日)10:35-11:35
    受访人数：9位(银行和券商)
    预测区间：3.30%-3.37%
    预测均值：3.34%
    
  
    --2/4       汇丰服务业PMI                           1月
    --2/8       进出口贸易数据                          1月
    --2/10      工业生产者价格指数(PPI)                 1月
                居民消费价格指数(CPI)                   1月
    --2/17      70个大中城市住宅销售价格月度报告        1月
    --2/25      汇丰制造业PMI初值                       2月
    --2/26      2014年国民经济和社会发展统计公报
    
    
   
    --中国首个股票期权--上证50ETF期权下周将上市，上海证券交易所总经理黄红元周二
表示，在股票期权上市初期要保证平稳推出，避免大的波动。市值较大的蓝筹公司和ETF多
在上交所上市，作为期权标的不会对现货产生显着影响。
    --近期香港相关部门将推出多项优惠措施以提升“沪港通”交易量，包括补贴香港本地
券商针对“沪港通”的投入、降低交易费用。
    --房地产调控政策走向轮廓正逐渐清晰。未来一段时间，包括金融政策在内的房地产调
控政策将不会做出大的调整，但地方政府被赋予了较大自主调整空间。对于地方政府依据本
地市场情况进行的合理政策微调，只要有利于市场平稳运行，不会受到行政干预。
    --中国上海证券交易所周二晚间发布通知称，对于即将上市的上证50ETF期权实行持仓
限额管理，试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，未来将允许
投资者申请提高限额。(完)
        
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