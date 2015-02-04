《中国债券市场每日交易备忘》--2月4日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） 招标品种：财政部五年期固息国债 招标金额：200亿元人民币 招标时间：周三(4日)10:35-11:35 受访人数：9位(银行和券商) 预测区间：3.30%-3.37% 预测均值：3.34% --2/4 汇丰服务业PMI 1月 --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/25 汇丰制造业PMI初值 2月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --中国首个股票期权--上证50ETF期权下周将上市，上海证券交易所总经理黄红元周二 表示，在股票期权上市初期要保证平稳推出，避免大的波动。市值较大的蓝筹公司和ETF多 在上交所上市，作为期权标的不会对现货产生显着影响。 --近期香港相关部门将推出多项优惠措施以提升“沪港通”交易量，包括补贴香港本地 券商针对“沪港通”的投入、降低交易费用。 --房地产调控政策走向轮廓正逐渐清晰。未来一段时间，包括金融政策在内的房地产调 控政策将不会做出大的调整，但地方政府被赋予了较大自主调整空间。对于地方政府依据本 地市场情况进行的合理政策微调，只要有利于市场平稳运行，不会受到行政干预。 --中国上海证券交易所周二晚间发布通知称，对于即将上市的上证50ETF期权实行持仓 限额管理，试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，未来将允许 投资者申请提高限额。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次