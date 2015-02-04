版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 09:00 BJT

日本经济：央行与政府在联合声明中达成一致--央行总裁黑田东彦

路透2月4日 - 日本央行总裁黑田东彦对国会表示：

* 日本正朝着实现日本央行的物价目标稳步迈进

* 竭尽全力实现2%通胀率目标，日本央行与政府在联合声明中达成一致。

日本首相安倍晋三则表示：

* 希望日本央行继续实施大胆的货币宽松，以实现2%的通胀率目标

* 应由日本央行对具体的货币政策举措做出决策

* 修订有关保证日本央行独立性的法律仍是未来的一个选项。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐