日本经济：央行与政府在联合声明中达成一致--央行总裁黑田东彦

* 竭尽全力实现2%通胀率目标，日本央行与政府在联合声明中达成一致。

* 希望日本央行继续实施大胆的货币宽松，以实现2%的通胀率目标

* 应由日本央行对具体的货币政策举措做出决策

* 修订有关保证日本央行独立性的法律仍是未来的一个选项。(完)