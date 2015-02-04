《中国报摘》--其他报纸重要消息2月4日

**上海证券报**

--中国保监会财险部主任刘峰在新闻通气会上表示，车险费率市场化改革方案已获得国务院批准，保监会也已印发了相关意见，在完成准备工作后，预计5月左右正式启动试点。

--据上证报资讯统计，目前14个省份重点项目投资计划总规模逾15万亿元人民币，这一数字已超过去年全年财政收入总额。

--泛海控股 公告称，出资至多17.85亿元购买民安财险部分股权；并定增募资120亿元，其中50亿元向民生证券增资。

**第一财经日报**

--即将于2月4日行权的中小企业私募债“12蓝博01”很有可能违约，该债主承首创证券已作为召集人通知“12蓝博01”和“12蓝博02”债券持有人于2月11日举行持有人会议，就上述两只债券可能存在的违约问题进行沟通，并授权首创证券作为受托人行使相关职责。

**人民日报**

--记者在全国税务系统国际税收工作会议上获悉，2014年，中国反避税管理、服务、调查三项工作对税收贡献523亿元，比2013年增长11.6%。

**金融时报**

--央行发布的2014年地区社会融资规模统计数据显示，江苏、广东、北京分别以1.344万亿、1.3173万亿和1.2877万亿元的社融规模居全国前三位。(完)