《中国报摘》--其他报纸重要消息2月4日

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
**上海证券报**
--中国保监会财险部主任刘峰在新闻通气会上表示，车险费率市场化改革方案已获得国务院批准，保监会也已印发了相关意见，在完成准备工作后，预计5月左右正式启动试点。
--据上证报资讯统计，目前14个省份重点项目投资计划总规模逾15万亿元人民币，这一数字已超过去年全年财政收入总额。
--泛海控股 公告称，出资至多17.85亿元购买民安财险部分股权；并定增募资120亿元，其中50亿元向民生证券增资。
**第一财经日报**
--即将于2月4日行权的中小企业私募债“12蓝博01”很有可能违约，该债主承首创证券已作为召集人通知“12蓝博01”和“12蓝博02”债券持有人于2月11日举行持有人会议，就上述两只债券可能存在的违约问题进行沟通，并授权首创证券作为受托人行使相关职责。
**人民日报**
--记者在全国税务系统国际税收工作会议上获悉，2014年，中国反避税管理、服务、调查三项工作对税收贡献523亿元，比2013年增长11.6%。
**金融时报**
--央行发布的2014年地区社会融资规模统计数据显示，江苏、广东、北京分别以1.344万亿、1.3173万亿和1.2877万亿元的社融规模居全国前三位。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。