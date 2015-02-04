中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购及央票需求--业内人士

路透上海2月4日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期；逆回购期限相较此前，少了14天期，仅有28天品种。

市场人士称，目前若进行14天逆回购将会在春节期间到期，与资金实际使用时间偏离较大，因此14天期逆回购申报暂时缺位。

央行公开市场周二逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。

据路透统计，本周公开市场有300亿元逆回购到期回笼资金，全部在周二到期；而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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