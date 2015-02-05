专栏节选：元月行情预告的投资密码--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一五年元月精采落幕！今年的第一个月，全球金融市场黑天鹅满天飞，至少我们都共同经历了几样大事，全世界大事都发生在这个月，这是十分不容易的事。

首先来看油价急跌，纽约油最低跌到四十三．五八美元，北海油也创了四十五．二九美元新低。这半年来，纽约油从一○八．六美元跌到四十三．五八美元，跌幅达五九．八七％；北海布伦特原油从一一七．八美元跌到四十五．二九美元，跌幅达六一．五五％，这是史上罕见油价最大的跌幅。

**全球经济出现三大意外**

国际油价急跌，牵动的是全球原物料的大幅下跌，元月见到最低价的还有铜价，从过去最高的一○一九○美元，元月最低跌到五四五三美元，几乎是跌掉一半。国际燃煤价格、铁矿石价格持续创新低。这当中，最能彰显原物料下跌的指标，一个是ＢＤＩ指数，波罗的海运价指数从金融海啸前的一一七九三点跌到今年元月剩下六○八点，跌幅高达九四．八四％；另一个是芝加哥期货指数ＣＲＢ从最高的四七八点，如今跌到剩下二一二．六点，下跌五五．五％。

全世界商品价格直直落，贵金属的镍价跌了近八成，铜价跌五成，黄豆、小麦、玉米也都跌了五、六成，铁矿石、煤价跌了六、七成。从这个现象来看，全世界钞票印了那么多，从美国的ＱＥ︵量化宽松货币政策︶，再到日本安倍经济学，日本央行总裁黑田东彦大开印钞机，如今是欧洲央行加大ＱＥ力道，大家原先都以为全世界钞票印了那么多，通货膨胀必定来临。现在通货膨胀的魔踪不见，取而代之的是通货紧缩，这是全球经济的第一个意外。

第二个是欧洲的巨变。进入一五年，欧洲连续出现三件大事，首先是瑞士央行突然宣布瑞郎与欧元脱钩，这个大动作立刻令瑞郎一度急升到○．六九五兑一美元，瑞郎兑欧元也从一．二的挂钩价回到一比一的水准，瑞士股市受到巨大冲击，一度重挫到七八五二．八三点。为了维持僵固的固定汇率，瑞士央行吃尽了闷亏，这回在欧洲央行决定采取更大ＱＥ之前，瑞士央行决定跳船，认赔出场。

瑞士央行摊牌，逼得欧洲央行必须提前出手，果然一周后，德拉吉宣布大规模ＱＥ，欧洲央行每月购债六○○亿欧元，总共购债金额达一．一四兆欧元。而且这是个没有封顶的扩大版ＱＥ，也就是说，欧元区的量化宽松要持续见到通货膨胀目标达二％才会罢手。在欧元区深陷通缩危机压力下，德拉吉的超大版本ＱＥ有恃无恐。

欧元区的ＱＥ带动了欧洲股市抢眼的表现，元月德国股市大涨八八八．七七点，缔造了一○八一○．五七点的新天价，德国股市在元月拉出九．○六％的涨幅，堪称是全球最亮眼的市场。同一时间，法国股市涨二五八．七一点，涨幅也有六．○九％，英国股市上涨一八三．八一点，涨幅二．七九％。除了瑞士股市单月大跌五九八．二四点外，荷兰、比利时、瑞典、爱尔兰都创了海啸后的波段新高，欧元区印钞票，让欧洲股市出现一波不小的资金行情。

第三个意外是年仅四十岁的希腊左翼政党Syriza党魁齐普拉斯(Alexis Tsipras)登上总理宝座，希腊反撙节派胜出，直接杠上主张撙节的德国总理梅克尔。目前欧盟、欧洲央行、ＩＭＦ「三巨头」已提出要求，要希腊在二月八日之前承诺改革，否则拒绝提供七十二亿欧元的纾困金；希腊则要求三巨头必须对目前三一五○亿欧元的公共债务进行债务重组，双方没有任何交集。

下一个国际焦点可能是希腊会不会脱离欧元区？目前希腊国内生产毛额(ＧＤＰ)占欧元区比率不到二％，况且，希腊港口、电力、公用事业能卖的也卖得差不多，银行资产千疮百孔，如果希腊真的退出欧元区，实质冲击不会太大。只是要观察欧洲反撙节的左派政党会不会趁机崛起，带动另一个新骨牌效应？

**全球金融市场波动巨大，不可不慎**

从油价大跌，牵动俄罗斯经济动荡，俄罗斯卢布一度大跌到七十九．九一二五，俄罗斯股市一度大跌到五七八点，让俄罗斯经济险象环生，接着欧洲三大变数出笼，之后的下一个场景，大家都在看美国联准会(Ｆｅｄ)的加息效应，在一五年会对美国带来多大影响。

一五年元月美国股市又出现巨幅震荡走势，似乎在预告全球金融市场波动十分巨大。元月美股又出现跌势，道琼指数下跌六五八．三四点，跌幅三．六四％；史坦普指数下跌五十一．○四点，跌幅二．四三％；那斯达克下跌七十三．四九点，跌幅一．五二％；费城半导体指数下跌三十三．七三点，跌幅四．七四％；罗素二○○○下跌四十七．六五点，跌幅三．九九％。美国六大指数几乎都是下跌格局，只有那斯达克生技指数大涨一八七．三三点，涨幅达五．五三％。

一五年一开年，美股即呈现跌势，似乎预告美股今年凶险可能不小，不过同样戏码在一四年元月也出现过一次。一四年一开年，国际金融市场波动很大，美国也有结束ＱＥ疑虑，道琼指数在一四年元月大跌八七七．八二点，史坦普指数也下跌六十五．七七点，那斯达克跌七十二．七一点，罗素二○○○跌三十五．九一点，费城半导体指数下跌五．八五点，只有那斯达克生技分类指数逆势大涨一九九．三六点。今年同样的戏码又上演一次，又是生技股独涨，其他各类股都下跌的局面。

一四年元月效应失灵，但美股靠着强势美元，带来丰沛的资金行情，整个一四年美股只下跌三个月，却涨了九个月。今年这样的戏码还能不能复制？恐怕必须考虑两个变数，一是美元强升，另一个是油价及原物料急跌的效应。

**美元强升格局恐有变数**

先从美元看起，二○○○年美元指数一度写下一二一．○二的新高，金融海啸后，美元指数最低跌到七○．七，元月美元指数又创下九十五．四八一的十年新高价。过去半年来，美元指数从七十八．九○六拉升到九十五．四八一，强升二一％，美元指数在一四年拉出一二．五五％的涨幅，一五年元月又拉升五．○七％。 同样的时间来看，从一四年七月以来，英镑由一．七一八贬值到一．四九五，就直接贬值一二．九八％。欧元从一．三九九跌到一．一一○一，欧元跌了二○．六五％，跌幅不可谓不大。这段期间，澳币创了○．七七二，纽币跌到○．七二一，加币跌到一．二七九，都是频创新低。这一波美元几乎对全世界升值，这势必冲击到美国出口产业竞争力，尤其像日圆在安倍射三箭之后，一口气从七五．五三劲贬到一二一．八四，日圆在三一一地震后劲贬了六一．三％，这是罕见的汇价贬值现象。

所以，美元强升的格局，进入一五年恐怕会有较大的变化。最近欧元到一．一一○一，英镑到一．四九五，似乎有缓和现象。可以预见美元最强力升值的主升段可能暂告一段落。

今年影响美股走势的像微软公布财报，表现不如预期，股价从五○．○四跌到四○．二三美元，股价瞬间跌两成，通讯晶片大厂高通(ＱＣＯＭ)财报不如预期，股价从八十一．九七美元跌到六十二．二六美元，股价瞬间暴跌二四％，美元升值对美国企业获利影响的变数正逐渐增加。

另一个是油价急跌，虽然美国也是石油使用大国，油价大跌对美国经济有利，但油价大跌冲击美国生火待发的页岩油气产业，很多开发商财务告急，有的面临重整，连超大型的石油公司，也受到压力。过去半年艾克森美孚石油股价从一○四．七六美元跌到八十六．○三美元，股价下跌一七．八％，市值一度被谷歌及微软超越，另一家石油大厂雪弗龙（Chevron）也从一三五．一跌到九十八．八八美元，跌幅二六．八％，这都是拉低道琼指数的元凶。

另一个是原物料急跌牵动的航运运价，在○八年航运景气大好的时候，很多私募基金挟巨资投入航运业，那时添购很多新船，如今成了灾难，美国很多散装航运公司面临破产命运，像Scorpio Bulkers过去一年股价大跌八五％，Star Bulk Carriers跌了六七％，原物料急跌，牵动产业生态大变化。

因此，一四年元月美股下跌与今年元月美股下跌，结构与内容已经不大一样，尽管美国经济基本面仍一枝独秀，但是从○九年以来，每年都上涨的美股，今年可能无法继续上演过去几年疯狂牛市的景象，一四年道琼指数大涨七．五二％，史坦普指数大涨一一．三九％，那斯达克大涨一三．三九％，ＮＢＩ生技指数大涨四○％，今年变数恐怕不小。

**资金涌入经济发达国家债市避险**

像是一四年上市的阿里巴巴，股价一度涨到一二○美元，最近跌回八十七．三六美元，差不多回到上市不久的位置。受到中国网路安全管制冲击很大的ＩＢＭ，过去两年来，股价从二一五美元缓缓跌到一四九．五二美元，很明显出现颓势。面临阿里巴巴挑战的亚马逊，股价一度从四○八．○五美元跌到二八四美元，亚马逊营收成长明显，但始终见不到亮眼的获利成绩单。

最近才喊停Google Glass(谷歌眼镜)的谷歌，近来也被讥讽缺乏创新，谷歌股价从分割前一二二八．八八美元，一股折成两股后，反而跌到四八七．五六美元，市值一度突破四千亿美元的谷歌，最近市值缩水到三五九四亿美元，不过因微软股价急跌，仍稳居市值第三宝座。

目前美国巨无霸企业，艾克森美孚、谷歌、微软都出现新挑战，只剩苹果独撑大局。苹果刚公布季报，上一季手机出售七四五○万支，净利一八○亿美元，股价一度站上一二○美元，市值逼近七千亿美元，这是美股最亮眼明星。

股市充满了变数，今年债券抢手，让各国债券殖利率频频走低，目前德国六年期以下的公债殖利率全都变成负值，五年期公债殖利率是负○．○四四％，十年债殖利率也只有○．三一五％。法国四年以下的公债殖利率也都出现负值，十年期公债殖利率只有○．五四七％，英国十年期公债殖利率是一．三六九％，都是频创新低现象。欧洲面临巨变，停泊在债券的资金前仆后继。

资金涌入债券避险，也让美国债券殖利率持续走低，五年期只有一．一八二一％，十年期一．六六九二％，三十年期二．二五四六％。美债抢手，元月回报率达二．一九％，这是一一年八月以来最好的单月回报率。全球景气复苏不明显，加上国际金融市场变数多，资金涌入经济发达国家债市避险，已成一五年开年显学，也意味避险与安全的追求超越报酬的投资意识转折。

另一个焦点是亚洲，除了中国深沪股市元月出现急涨后的涨多拉回外，亚洲股市又出现一波涨势，其中东协、印度仍是焦点，印度元月大涨六．一二％，直逼三万点；菲律宾又再上涨六．三五％，继续创下七七三六．九七点的历史天价。泰国股市大涨五．五八％，也直逼前年的高点，印尼股市也再创五三二五．○二点的历史新高，这个现象预告东协仍是今年最亮的焦点。

其他如日圆贬值的日本股市，元月上涨二二三．六二点，涨幅也有一．二八％，韩国出现落后补涨，涨幅一．三三％，香港股市元月大涨六五○点，涨幅是二．六五％。深沪股市出现深圳强过香港的现象，深圳元月涨六．八六％，上海下跌○．七五％，不过上证成交七．八二兆元人民币，深市成交四．八九兆元人民币，代表中国股市量能充沛，后劲仍看好。

反观在亚洲掀巨浪中，台股元月表现平平，只小涨○．五八％，ＯＴＣ指数下跌○．八九％，这显示证所税冲击下，外逃资金在海外找到回报更高的市场，从此一去不回头！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。