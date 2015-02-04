版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 08:50 BJT

日本已公布经济指标--2015/2/4

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季        -0.5%  r          -1.8%  r        2月15日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      1月        +2.2%             +2.3%                --            --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     12月        +2.5%             +2.7%                --            --
 工业生产(m/m)                        12月        +1.0%  p          -0.5%  r        2月16日            --
 失业率                               12月         3.4%  @           3.5%  @             --            --
 贸易收支(亿日圆)                     12月    逆差6,607         逆差8,919           2月18日            --
 所有家庭实质支出(y/y)                12月        -3.4%             -2.5%                --            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐