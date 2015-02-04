中国经济：汉能李河君荣登新首富，阿里巴巴主席马云退居第三--胡润

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透上海2月4日 - 在胡润最新公布的2015全球富豪榜中，排名中国前三位的富豪名单出现变化，被誉为“新能源大王”的汉能薄膜发电 董事长李河君一跃成为中国新首富，而阿里巴巴 董事长马云退居第三。
李河君以1,600亿元人民币的财富成为胡润百富榜16年来第12位中国首富，全球排名第28位。李河君在香港的上市公司汉能薄膜发电近期股价大涨，其持股市值增至800亿元，另外还有非上市部分水电、太阳能及其他产业，他的财富在去年涨了三倍。
随着万达商业地产 及万达院线 等先后上市，万达集团董事长王健林以1,550亿元财富保持第二位置。王健林家族在美国AMC 、香港万达商业以及A股万达院线三家上市公司持股市值达1,280亿元，其他非上市部分旅游地产及其他艺术品投资250亿元。
而去年的首富马云拥有财富仍在1,500亿元左右。近期因阿里巴巴与中国工商总局的冲突等导致阿里巴巴股价大跌，目前马云在阿里巴巴的持股市值达880亿元，其参股的恒生电子 和华谊兄弟 股份市值接近100亿元，其他非上市部分例如支付宝、蚂蚁金融等资产达到500亿左右。
去年9月胡润公布的2014年中国富豪榜，当时刚实现美国上市的阿里巴巴创始人马云及其家族以1,500亿元人民币财富首次问鼎中国首富，2013年首富万达集团董事长王健林以1,450亿元财富退居第二位，李河君以1,250亿元财富位列第三。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。