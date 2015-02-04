中国经济：汉能李河君荣登新首富，阿里巴巴主席马云退居第三--胡润

路透上海2月4日 - 在胡润最新公布的2015全球富豪榜中，排名中国前三位的富豪名单出现变化，被誉为“新能源大王”的汉能薄膜发电 董事长李河君一跃成为中国新首富，而阿里巴巴 董事长马云退居第三。

李河君以1,600亿元人民币的财富成为胡润百富榜16年来第12位中国首富，全球排名第28位。李河君在香港的上市公司汉能薄膜发电近期股价大涨，其持股市值增至800亿元，另外还有非上市部分水电、太阳能及其他产业，他的财富在去年涨了三倍。

随着万达商业地产 及万达院线 等先后上市，万达集团董事长王健林以1,550亿元财富保持第二位置。王健林家族在美国AMC 、香港万达商业以及A股万达院线三家上市公司持股市值达1,280亿元，其他非上市部分旅游地产及其他艺术品投资250亿元。

而去年的首富马云拥有财富仍在1,500亿元左右。近期因阿里巴巴与中国工商总局的冲突等导致阿里巴巴股价大跌，目前马云在阿里巴巴的持股市值达880亿元，其参股的恒生电子 和华谊兄弟 股份市值接近100亿元，其他非上市部分例如支付宝、蚂蚁金融等资产达到500亿左右。