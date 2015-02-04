《中国已公布新股发行上市日程表》--2月4日

中国资管：上周27款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增长23%

路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。