《中国已公布新股发行上市日程表》--2月4日

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
2/9 深 环能科技 300425 不超过1,800 -- -- 中信建投 2/12
2/9 深 光华科技 002741 不超过3,000 -- -- 广发证券 2/12
2/9 深 仙坛股份 002746 不超过3,985 -- -- 民生证券 2/12
2/10 深 五洋科技 300420 不超过2,000 -- -- 海通证券 2/13
2/10 深 力星股份 300421 2,800 -- -- 海通证券 2/13
2/10 深 博 世 科 300422 1,550 -- -- 国金证券 2/13
2/10 深 鲁 亿 通 300423 不超过2,200 -- -- 国信证券 2/13
2/10 深 唐德影视 300426 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 2/13
2/10 深 红相电力 300427 不超过2,217 -- -- 长江证券 2/13
2/10 深 天孚通信 300394 不超过1,970 -- -- 东吴证券 2/13
2/10 深 三圣特材 002742 不超过2,400 -- -- 申银万国 2/13
2/10 深 富煌钢构 002743 不超过3,034 -- -- 平安证券 2/13
2/10 深 木 林 森 002745 不超过4,450 -- -- 平安证券 2/13
2/10 沪 共进股份 732118 不超过7,500 -- -- 国信证券 2/13
2/10 沪 济民制药 732222 不超过4,000 -- -- 安信证券 2/13
2/10 沪 维力医疗 732309 不超过2,500 -- -- 齐鲁证券 2/13
2/10 沪 杭电股份 732618 不超过5,335 -- -- 华林证券 2/13
2/10 沪 好 莱 客 732898 不超过2,450 -- -- 广发证券 2/13
2/10 沪 益丰药房 732939 不超过4,000 -- -- 中信证券 2/13
2/10 沪 东兴证券 780198 不超过50,000 -- -- 瑞银证券 2/13
2/11 沪 弘讯科技 732015 不超过5,010 -- -- 西南证券 2/16
2/11 沪 柯 利 达 732828 不超过3,000 -- -- 东吴证券 2/16
2/11 沪 银龙股份 732969 5,000 -- -- 海通证券 2/16
2/12 沪 继峰股份 732997 不超过6,000 -- -- 东方花旗 2/17
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。