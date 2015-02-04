中国个股：上海电力确认母公司中电投将与国家核电技术公司重组

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透上海2月4日 - 中国上海电力股份有限公司 周三公告确认，国务院国资委已通知公司控股股东--中国电力投资集团启动与国家核电技术公司联合重组的工作，具体方案待定。
此前已有媒体对中电投和国家核电技术公司合并事宜进行了报道，并导致上海电力股价近期涨幅较大。
国家核电与中电投合并之说早在2014年年初就曾被广泛关注，而继南北车合并之后，核电领域央企重组再备受关注。中电投作为中国五大发电集团之一，也是目前国内三家拥有核电站运营资质的公司之一，另外两家分别为中核集团和中广核集团。
上海电力周二收报11.73元人民币，过去一个月涨幅逾50%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。